Katil İsrail’in Gazze’ye sınırlı kara saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi
Katil İsrail “Kara kuvvetleri rehineleri aramak için Gazze’ye girdi” açıklamasında bulundu. Kara katliamının habercisi mi? Bahçeşehir Ünivesitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Terör devleti İsrail, Gazze'ye günlerdir bombalar yağdırıyor. Siviller ve çocuklar katlediliyor.
GAZZE'YE BASKIN
Katil İsrail "Kara kuvvetleri rehineleri aramak için Gazze'ye girdi" açıklamasında bulundu.
Peki bu kara katliamının habercisi mi? Bahçeşehir Ünivesitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Hedefimiz rehineleri kurtarmak açıklaması yapıldı. Özel operasyonlar manasına geliyor. İstihbaratları tespit edebilmişse bir şekilde rehinelerin bulunduğu bölgelerde bir takım operasyonlar icra etme mantığı çerçevesinde kendisini gösterdiğini değerlendiriyoruz.
20 TIRIN 5'İNDE KEFEN VAR
İşin en kötü tarafı şu giren 20 TIR'de 5 tanesinde ne yazık ki kefen taşıdıkları gözüküyor. Yardım malzemesi olarak giden ne yazık ki kefen.
Gazze'nin normal zamanlardaki ihtiyacı günlük 500 TIR seviyesinde. Bunun 20 tanesi ancak iki hafta sonra girebildi. Şu an giren insani yardım tam bir müzakere konusuna dönüşmüş durumda.
İNSANLIK İÇİN BÜYÜK UTANÇ
Hastaların çocukların ihtiyacını karşılamaktan son derece uzak. Hastaneler toplu mezara dönme eğilimi içerisinde. İnsanlık buna karşı büyük bir çaresizlik içinde. İnsanlık açısından büyük bir utanç.
Bu savaşın en utanç verici öznesi masumlar. Masumlar üzerinden bir hesaplaşma onur kırıcı.
HAMAS REHİNELERİ NE YAPACAK?
222 rehine son derece önemli bir savunma konseptine karşılık geliyor. Hamas almış olduğu rehinelerle birlikte bir savunma inşa etmeyi amaçladı. Rehine kalkan meselesi. İsrail açısından da açıkçası kara saldırısı ile ilgili ayağındaki en önemli prangalardan bir tanesi o.
İsrail açısından Gazze'de ne kadar Filistinli öldürülürse öldürsün bunun hiçbir kıymeti yok onların açısından. Ama İsrail bombardımanlarında ne kadar İsrailli hayatını kaybeder onlar için son derece önemli bir sorun.
ELİNDEKİ EN DEĞERLİ KOZ
Elindeki en değerli koz Hamas'ın bu rehineler bunları ölümcül bir durumla karşı karşıya kalmadan veya bir takım güvenlik garantileri almadan bırakacağını öngörmüyorum. Bıraktığı zaman tamamıyla İsrail'in çok daha şiddetli bir etki ortaya koymasının yolunu da kendi eliyle açmış olacak. Bir şekilde sonuna kadar elinde bir müzakere unsuru olarak kullanmaya devam edecek.
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