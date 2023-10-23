Katil İsrail’in Gazze’ye sınırlı kara saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

20 TIRIN 5'İNDE KEFEN VAR

İşin en kötü tarafı şu giren 20 TIR'de 5 tanesinde ne yazık ki kefen taşıdıkları gözüküyor. Yardım malzemesi olarak giden ne yazık ki kefen.

Gazze'nin normal zamanlardaki ihtiyacı günlük 500 TIR seviyesinde. Bunun 20 tanesi ancak iki hafta sonra girebildi. Şu an giren insani yardım tam bir müzakere konusuna dönüşmüş durumda.