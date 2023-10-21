Kahire’de Gazze zirvesi | Barış için umut var mı? Turan Kışlakçı A Haber’de değerlendirdi

Kahire'de düzenlenen Barış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan" Filistin'in acısı normalleştiriliyor. İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor. Adil bir çözüm bulunmalı. İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor." dedi. Peki Gazze’de barış için umut var mı? Arap Birliği Gazze için ne yapacak? Kahire’den ateşkes için bir sonuç çıkar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci-yazar Turan Kışlakçı değerlendirdi. Gazze için yardım TIR'ları hakkında konuşan ülke liderlerine tepki gösteren Turan Kışlakçı, " Konuştukları olay Gazze’ye yardımın sokulması, ya da ne kadar yardım gideceğiydi. Bu ülkeler birer hayır kurumu değilsiniz. Bunu zaten hayır kurumları yapıyor. Onların yapması gereken şeyler farklı; Gazze’de öldürülen insanlar var tehdit altında olan masumlar var. Daha dün akşam saldırılar vardı." dedi.

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