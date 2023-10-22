İsrail yardım TIR’larının giriş yaptığı Refah kentini vurdu! Zalimler Kudüs Hastanesi’nin çevresine bomba yağdırdı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek bu bölgeyi ele geçirdi.

KATİL İSRAİL BÖLGEDE ÖLÜM KUSUYOR

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girerken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatarak ölüm kustu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İŞTE 22 EKİM TARİHİNDE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

01:36 KATİL İSRAİL HASTANE ÇEVRESİNİ BOMBALADI

Saldırıda çok sayıda ev yerle bir oldu, can kaybı da yaşandı

01:15 İsrail uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarında en az 30 kişi öldü

00:54 Gazze'ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

00:19 İsrail Savunma Bakanı'ndan, "Gazze'ye dönük kara harekatı aylarca sürebilir" açıklaması

22:46 14 YARDIM TIR'I GAZZE'YE GİRDİ

BM: Gazze'ye yardım taşıyan TIR'lar bölgeye giriş yaptı

21:42 Katil İsrail ordusu, kara harekatı düzenlemeye hazırlandığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birliğine tanksavar füzesiyle düzenlenen saldırıda bir askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını açıkladı.

19:41 İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla birçok yolu toprak dökerek kapattı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı. Kudüs'ün güneyinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.

19:00 GAZZE'YE SINIRSIZ YARDIM NE ZAMAN?

Refah'tan Gazze'deki 2,3 milyon kişiye sadece 37 tır yardım gitti

18:52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecektir

18.27 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 personelinin öldüğünü bildirdi.

17.55 GAZZE'YE YENİ BOMBARDIMAN BAŞLADI

Yüzlerce çocuk halen daha enkaz altındayken katil devletin askerleri şiddeti artıyor.

17.38 İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentine düzenlediği baskın ve saldırılarda 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

15.10 BM: Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz.

15.08 Yardım TIR'larının Gazze'ye geçiş yaptığı bölge bombalandı.

14.39 REFAH'TAN 17 TIR DAHA GEÇTİ



İkinci konvoy da Mısır tarafından Gazze'ye geçiş yaptı



13.49 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 266 artarak 4 bin 651'e yükselirken yaşamını yitirenlerin 1873'ünü çocuklar oluşturuyor.

12.36 İsrail BM okunu vurdu. Yerinden edilen yüzlerce Gazzeli Han Yunus'taki okula sığınmıştı

11.57 Netanyahu'nun askeri üs ziyaretinde protesto edildi! Bir asker "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye tepki gösterdi.

11.32 Yakıt tankerleri BM bayraklarıyla Gazze'ye giriş yaptı.

REFAH KENTİ VURULDU

11.10 İsrail'den Gazze'ye yeni bombardıman

10.31 Yardım TIR'larının giriş yaptığı noktaya İsrail saldırı düzenledi

08.11 Türkiye'den Gazze'ye yardım eli. Doktor ve tıbbi ekipman taşıyan uçak hazırlandı.

08.07 Çin: Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerinin yanındayız

07.52 İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 3 Filistinliyi daha öldürdü

07.23 Japonya'dan, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözüm" vurgusu

06.24 İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 5 Filistinli yaralandı

06.15 İsrail Başbakanı, Aksa Tufanı'yla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri yok etmekle suçlandı

04.32 İsrail uçaklarının, Cenin'de bir camiye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü

02.57 Cezayir Hava Kuvvetleri, Gazze'ye 4 askeri uçakla insani yardım ulaştıracak

02:50 KARA HAREKATI BAŞLIYOR MU?

İsrail IDF askerleri Batı Şeria'daki Cenin girişlerine konuşlandırıldı

02.09 Londra'da Filistin bayrağı taşıyan kadın sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı

01:10 Çin, Ortadoğu'ya 6 adet savaş gemisi gönderdiğini duyurdu

01.02 İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi öldü

00.41 İsrail'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri yapıldı

00.31 İsrail ile çatışan Hizbullah'ın 2 mensubu öldü

00.11 İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 26 camiyi tamamen yıktı

23:59 El Kassam Sözcüsü Abo Obaida: "Amerikalı esirleri serbest bırakmak için izlenen prosedürlerin aynısını izleyerek iki kadın esiri, Nurit ve Yokhved'i serbest bırakmaya hazırız"

21 EKİM'DE NELER OLDU?

23:49 TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE DOKTOR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakan Koca: Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak.

21.19 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

18:43 Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için ABD Büyükelçiliği önüne kefenlenmiş bebek maketi bırakıldı

15.30 İsrail Ordusu: Hamas şu anda yaklaşık 210 kişiyi Gazze'deki güvenli yerlerde ve tünellerde rehin tutuyor.

14.00 I CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.

13.10 I YAKIT GİRMEYECEK

İsrail ordusunun sözcülerinden Daniel Hagari, Gazze'ye giren insani yardımın kuşatma altındaki bölgenin güney kısmına gideceğini ancak "Gazze'ye yakıt girmeyeceğini" duyurdu.