İsrail yardım TIR'larının giriş yaptığı Refah kentini vurdu! Zalimler Kudüs Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı
Katil İsrail, 7 Ekim gününden beri Gazze'deki sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen yüzlerce sivilin sığındığı BM okulunu vurdu. Katiller sabah saatlerinde de Refah Sınır Kapısı yakınını bombalamıştı. Öte yandan zalim İsrail ordusu Kudüs Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek bu bölgeyi ele geçirdi.
KATİL İSRAİL BÖLGEDE ÖLÜM KUSUYOR
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girerken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatarak ölüm kustu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İŞTE 22 EKİM TARİHİNDE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
01:36 KATİL İSRAİL HASTANE ÇEVRESİNİ BOMBALADI
Saldırıda çok sayıda ev yerle bir oldu, can kaybı da yaşandı
01:15 İsrail uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarında en az 30 kişi öldü
00:54 Gazze'ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı
00:19 İsrail Savunma Bakanı'ndan, "Gazze'ye dönük kara harekatı aylarca sürebilir" açıklaması
22:46 14 YARDIM TIR'I GAZZE'YE GİRDİ
BM: Gazze'ye yardım taşıyan TIR'lar bölgeye giriş yaptı
21:42 Katil İsrail ordusu, kara harekatı düzenlemeye hazırlandığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birliğine tanksavar füzesiyle düzenlenen saldırıda bir askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını açıkladı.
19:41 İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla birçok yolu toprak dökerek kapattı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı. Kudüs'ün güneyinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.
19:00 GAZZE'YE SINIRSIZ YARDIM NE ZAMAN?
Refah'tan Gazze'deki 2,3 milyon kişiye sadece 37 tır yardım gitti
18:52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecektir
18.27 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 personelinin öldüğünü bildirdi.
17.55 GAZZE'YE YENİ BOMBARDIMAN BAŞLADI
Yüzlerce çocuk halen daha enkaz altındayken katil devletin askerleri şiddeti artıyor.
17.38 İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentine düzenlediği baskın ve saldırılarda 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
15.10 BM: Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz.
15.08 Yardım TIR'larının Gazze'ye geçiş yaptığı bölge bombalandı.
14.39 REFAH'TAN 17 TIR DAHA GEÇTİ
İkinci konvoy da Mısır tarafından Gazze'ye geçiş yaptı
13.49 İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 266 artarak 4 bin 651'e yükselirken yaşamını yitirenlerin 1873'ünü çocuklar oluşturuyor.
12.36 İsrail BM okunu vurdu. Yerinden edilen yüzlerce Gazzeli Han Yunus'taki okula sığınmıştı
11.57 Netanyahu'nun askeri üs ziyaretinde protesto edildi! Bir asker "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye tepki gösterdi.
11.32 Yakıt tankerleri BM bayraklarıyla Gazze'ye giriş yaptı.
REFAH KENTİ VURULDU
11.10 İsrail'den Gazze'ye yeni bombardıman
10.31 Yardım TIR'larının giriş yaptığı noktaya İsrail saldırı düzenledi
08.11 Türkiye'den Gazze'ye yardım eli. Doktor ve tıbbi ekipman taşıyan uçak hazırlandı.
08.07 Çin: Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerinin yanındayız
07.52 İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 3 Filistinliyi daha öldürdü
07.23 Japonya'dan, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözüm" vurgusu
06.24 İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 5 Filistinli yaralandı
06.15 İsrail Başbakanı, Aksa Tufanı'yla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri yok etmekle suçlandı
04.32 İsrail uçaklarının, Cenin'de bir camiye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü
02.57 Cezayir Hava Kuvvetleri, Gazze'ye 4 askeri uçakla insani yardım ulaştıracak
02:50 KARA HAREKATI BAŞLIYOR MU?
İsrail IDF askerleri Batı Şeria'daki Cenin girişlerine konuşlandırıldı
02.09 Londra'da Filistin bayrağı taşıyan kadın sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı
01:10 Çin, Ortadoğu'ya 6 adet savaş gemisi gönderdiğini duyurdu
01.02 İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi öldü
00.41 İsrail'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri yapıldı
00.31 İsrail ile çatışan Hizbullah'ın 2 mensubu öldü
00.11 İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 26 camiyi tamamen yıktı
23:59 El Kassam Sözcüsü Abo Obaida: "Amerikalı esirleri serbest bırakmak için izlenen prosedürlerin aynısını izleyerek iki kadın esiri, Nurit ve Yokhved'i serbest bırakmaya hazırız"
21 EKİM'DE NELER OLDU?
23:49 TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE DOKTOR DESTEĞİ SAĞLANACAK
Bakan Koca: Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak.
21.19 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
18:43 Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için ABD Büyükelçiliği önüne kefenlenmiş bebek maketi bırakıldı
15.30 İsrail Ordusu: Hamas şu anda yaklaşık 210 kişiyi Gazze'deki güvenli yerlerde ve tünellerde rehin tutuyor.
14.00 I CAN KAYBI ARTIYOR
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.
13.10 I YAKIT GİRMEYECEK
İsrail ordusunun sözcülerinden Daniel Hagari, Gazze'ye giren insani yardımın kuşatma altındaki bölgenin güney kısmına gideceğini ancak "Gazze'ye yakıt girmeyeceğini" duyurdu.
12.53 BM MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
11.58 ACİL YAKIT ULAŞMAZSA TEHLİKE OLUŞACAK
Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması, yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacaktır.
11.40 I 20 TIR BÖLGEDE
Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 tırdan oluştuğunu belirtti.
11.09 I SAĞLIK MALZEMELERİMİZ TESLİM EDİLECEK
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün sağlık malzemelerinin kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edeceğini belirtti.
10.15 Birleşmiş Milletlere ait yardım araçları açılan Refah Sınırı Kapısı'ndan giriş yapıyor.
09.03 I ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerel saatle 10.00'da açılacağına dair bilgi alındığı belirtildi.
07.48 I 5 BİN 500 BİNA YIKILDI
İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.
04.53 I 16 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.
03.36 I İSRAİL: UNRWA MERKEZLERİNİ BOŞALTIN
İsrail'in, Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 5 merkezin boşaltılmasını istediği belirtildi.
01.57 I FİLİSTİN'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in, "Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istemesinin" ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.
Kudüs Hastanesi'nin, halihazırda 400 hastaya ve İsrail'in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının, Filistin Kızılayına, hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı.
Keyle, "Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü "El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.
01.39 I SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ 15 ÖLÜ
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine saldırı düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kentinin El-Cenine Mahallesi'nde Hadr ailesinin evinin de bombalandığı ve 4'ü çocuk 1'i kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
"İşgal güçlerinin saldırılarını artırdığı" kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde evlerin hedef alındığı, çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğu" bilgisi verildi.
01.25 I DSÖ'DEN TAHLİYE TALEBİNE TEPKİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin tahliye edilmesini istemesine tepki gösterdi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesinin tahliyesinin istenmesiyle ilgili rahatsız edici haberler aldıklarını belirtti.
Ghebreyesus, "DSÖ'nün defalarca vurguladığı gibi aşırı kalabalık olan bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesi mümkün değil. Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli. Hastanelerin korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
00.04 I İKİNCİ BİR HASTANE KATLİAMI YAŞANMASIN
İsrail'in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi'nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas'a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyardı.
Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf AA muhabirine, Kudüs Hastanesi yönetimi ve sağlık personelinin, hasta ve yaralıların taşınmasının zorluğundan dolayı hastanenin tahliye edilmesini kabul etmediğini söyledi.
"El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına benzer yeni bir katliamın" yaşanmaması konusunda uyarıda bulunan Maruf, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 12 bin kişinin de Kudüs Hastanesi'ne sığındığı bilgisini verdi.
Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin derhal boşaltılmasını istediğini bildirmişti.
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