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Katil İsrail askeri göstericiyi vurdu! A Haber çatışmaların kalbinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Katil İsrail askeri göstericiyi vurdu! A Haber çatışmaların kalbinde

Batı Şeria’da taş atan göstericilere terör devleti İsrail ateş açtı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları sıcak noktadan aktardı.

Katil İsrail'in katliamı günlerdir sürüyor. Gazze'de sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor. Tüm dünyada tepkiler sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da da gösteriler devam ediyor.

A HABER ÇATIŞMALARIN KALBİNDE

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktarırken canlı yayında sıcak dakikalar yaşandı.

Katil İsrail'in askerleri taş atan göstericilere ateş açtı.

İşte Kurşun'un aktardıkları;

İsrail işgali altındaki Batı Şeria topraklarındayız. Ramallah'tayız. Batı Şeria'da tansiyon oldukça yüksek. Burada hazır bekleyen ambulanslar var.

İsrail askerlerinin çok sert bir müdahalesi söz konusuydu. Yaralananlar oldu.

Bir gösterici bacağından vuruldu.

İsrail askerlerinin acıması yok.

ZOR ANLAR: BİZ BU YAYINIMIZI BİTİRELİM

Göz yaşartıcı bomba attılar. Kameraman arkadaşım Taha da göremiyor şu anda. Bu alanda gösteriler vardı. İsrail askerlerinin bir müdahalesi vardı. Şu anda yayın yapmakta zorlanıyoruz. Biz bu yayınımızı bitirelim.

Canlı yayında zor anlar CANLI YAYINDA ZOR ANLAR

Katil İsrail askeri göstericiyi vurdu! KATİL İSRAİL ASKERİ GÖSTERİCİYİ VURDU!

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