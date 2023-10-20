Katil İsrail askeri göstericiyi vurdu! A Haber çatışmaların kalbinde

ZOR ANLAR: BİZ BU YAYINIMIZI BİTİRELİM

Göz yaşartıcı bomba attılar. Kameraman arkadaşım Taha da göremiyor şu anda. Bu alanda gösteriler vardı. İsrail askerlerinin bir müdahalesi vardı. Şu anda yayın yapmakta zorlanıyoruz. Biz bu yayınımızı bitirelim.