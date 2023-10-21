A Haber savaşın sıcak noktasında! Canlı yayında topçu sesleri

Son dakika haberleri… A Haber ekipleri İsrail-Hamas savaşının ilk anından beri savaşın en sıcak noktasında haber nöbetini sürdürüyor. Gazze sınırına çok yakın bir noktadan gelişmeleri aktaran Emine Kavasoğlu topçu seslerini de ekrana taşıdı. İşte o anlar…

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