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İsrail’in 3 aşamalı katliam planı | Batı'nın silah dolu uçakları gidip geliyor! A Haber savaş bölgesinde

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 09:53
Güncelleme:21.10.2023 10:12
İsrail- Hamas savaşında 15. güne girilirdi. Sivil hedef gözetmeksizin Gazze 15 gündür bomba yağmuruna tutuluyor. Bölgede ölenlerin sayısı 4 bin 500 yaklaştı. İsrail’in 3 aşamalı katliam planı ortaya çıktı. Savaşın en sıcak noktasında A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu gelişmeleri aktardı.
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