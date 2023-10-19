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ABD Başkanı Biden ölümü kucakladı, Gazeli bebek ekmeği yaşamı tuttu

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 12:36
Güncelleme:19.10.2023 12:45
ABD Başkanı Biden’ın dün hastanede katliam emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sarıldığı görüntüler tepki çekti. Zira Netanyahu kadınların ve çocukların sığındığı yaralıların tedavi edildiği hastaneyi yok etme emrini veren bir katildi. O saldırıdan kurtulan bir bebeğin bir çocuğun elinde ekmek tuttuğu fotoğrafı ise bölgedeki tezatlığı ortaya koydu. A Haber spikeri Haktan Uysal da bunu ekranlara taşıdı.
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