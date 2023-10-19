19 Ekim 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD Başkanı Biden ölümü kucakladı, Gazeli bebek ekmeği yaşamı tuttu
ABD Başkanı Biden’ın dün hastanede katliam emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sarıldığı görüntüler tepki çekti. Zira Netanyahu kadınların ve çocukların sığındığı yaralıların tedavi edildiği hastaneyi yok etme emrini veren bir katildi. O saldırıdan kurtulan bir bebeğin bir çocuğun elinde ekmek tuttuğu fotoğrafı ise bölgedeki tezatlığı ortaya koydu. A Haber spikeri Haktan Uysal da bunu ekranlara taşıdı.