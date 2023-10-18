İsrail gazetecileri hedef aldı! Öldürülen gazeteci sayısı 13’e yükseldi!

İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi. Çatışma bölgesinde 20'den fazla basın çalışanı da yaralandı.

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