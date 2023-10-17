Netanyahu'ya en yakın isimlerden Naftali hastane katliamından övgüyle bahsetti! Bir anda paylaşımı silip suçu Hamas'a attı...
İşgalci İsrail, bu yüzyılın en büyük katliamlarından birini gerçekleştirirken Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 500 kişiyi öldürdü. Çoğu çocuk ve kadın şehit olurken eli kanli Netanyahu'nun atamasını yaptığı Hananya Naftali saldırı sonrasında yaptığı paylaşımında hastane saldırısından gururla bahsetti. Daha sonra geri adım atan Naftali, soykırım paylaşımını silerek saldırıyı Hamas’a yıkmaya çalıştı.
İşgalci İsrail Filistin'de büyük bir katliam yaparken hastaneye yapılan saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA: SOYKIRIM SUÇUDUR
İşgalçi İsrail'in saldırısı sonrası Hamas açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamı soykırım suçudur.. Siyonist işgalin Gazze Şehri El Ahli Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ve çoğu yerinden edilmiş aileler, hastalar, çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği korkunç katliam, bu suçlunun çirkin yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran bir soykırım suçudur.
Düşman ve onun faşist ve terörist hükümeti. Bu aynı zamanda Amerika ve Batı'nın bu suç işgaline verdiği desteği de açığa çıkarıyor. Uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkeleri, işgalin ve onun faşist ordusunun kibirini durdurmak ve 11. yıldır gerçekleştirdiği soykırımın hesabını sormak için yarın değil hemen şimdi sorumluluklarını üstlenmeli ve müdahale etmelidir. Zaten abluka altında olan bölgede art arda günler yaşandı" ifadeleri kullanıldı.
SALDIRIYI ÖNCE KABUL ETTİ SONRA SİLDİ
Diğer yandan Netanyahu'nun atadığı İsrail Dijital Sözcüsü Hananya Naftali, İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesini bombalayarak 500 sivili öldürdüğünü kabul eden bir tweet yayınladı ancak sonrasında bu paylaşımını sildi. Naftali paylaşımında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü ifade etmişti.
İSRAİL ORDUSU: İSLAMİ CİHAD SORUMLU
İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise hastaneyi İslami Cihad'ın vurduğu iddia edilirke "Gazze'de teröristler tarafından bir roket yağmurunun ateşlendiğini ve vurulduğu sırada Gazze'deki Al Ahli hastanesinin çok yakınından geçtiğini gösteriyor. Elimizdeki birçok kaynaktan gelen istihbarat, Gazze'deki hastaneyi vuran başarısız roket fırlatmasından İslami Cihad'ın sorumlu olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.
"YANLIŞ ATEŞLEYİP HASTANEYİ VURDULAR"
Naftali yaptığı paylaşımda hastaneyi İsrail'in vurmadığını ifade ederken "İslami Cihad Gazze'de bir hastaneyi bombaladı. İsrail'e bir roket yağmuru yağdırdı ve bunlardan biri yanlış ateşlendi ve bir hastaneyi vurarak yüzlerce kişiyi öldürdü." ifadelerini kullandı.
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