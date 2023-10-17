Netanyahu’ya en yakın isimlerden Naftali hastane katliamından övgüyle bahsetti! Bir anda paylaşımı silip suçu Hamas’a attı...

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: SOYKIRIM SUÇUDUR

İşgalçi İsrail'in saldırısı sonrası Hamas açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamı soykırım suçudur.. Siyonist işgalin Gazze Şehri El Ahli Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ve çoğu yerinden edilmiş aileler, hastalar, çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği korkunç katliam, bu suçlunun çirkin yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran bir soykırım suçudur.

Düşman ve onun faşist ve terörist hükümeti. Bu aynı zamanda Amerika ve Batı'nın bu suç işgaline verdiği desteği de açığa çıkarıyor. Uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkeleri, işgalin ve onun faşist ordusunun kibirini durdurmak ve 11. yıldır gerçekleştirdiği soykırımın hesabını sormak için yarın değil hemen şimdi sorumluluklarını üstlenmeli ve müdahale etmelidir. Zaten abluka altında olan bölgede art arda günler yaşandı" ifadeleri kullanıldı.