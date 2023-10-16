CHP’de tüzük tartışması büyüyor! Özgür Özel’den Bay Kemal’e kopyacı benzetmesi: Söylediklerinin yüzde 80’i bizim metnimizde var

Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun tüzük ile ilgili sözlerine ilişkin de çarpıcı yorumlarda bulundu.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ERTELENDİ

İşte Özel'in sözlerinde öne çıkanlar:

Dün genel başkan tüzük değişikliğiyle ilgili kurultayı erteledi ve değişikliklerle ilgili mesajlar verdi. Biz tutum belgesinde tüzük değişiklikleriyle ilgili öneriler verdik. Biz Eylül'ün 15'inde adaylığımızı ve önerimizi açıkladık.