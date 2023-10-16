CHP'de tüzük tartışması büyüyor! Özgür Özel'den Bay Kemal'e kopyacı benzetmesi: Söylediklerinin yüzde 80'i bizim metnimizde var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı’nda yaptığı açıklamada değişimcilere sert sözlerle yüklenirken kongre sonrası eleştirilerini sürdüren isimleri partiden kovmakla tehdit etti. Bu açıklamalar sonrası değişimcilerin adayı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yüklenirken Bay Kemal'in tüzükle ilgili sözlerini hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun söylediği değişiklik önerilerinin yüzde 80'inin kendi fikirleri olduğunu söyleyen Özel "Biz kopyaladılar demeyiz ama biz örgütün ve partinin olsun diye önerdik." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasının ardından istifaya yanaşmayarak faturayı MYK üyeleri ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu büyük kongre için hazırlıklarını sürdürüyor.
BAY KEMAL'İN RAKİBİ ÖZEL
Özellikle parti içerisinde kendisine karşı başlatılan değişim hareketinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu, kongrede değişimcilerin adayı Özgür Özel ile yarışacak.
"ORTAK HAYALİMİZ VAR"
CHP içinde değişim tartışmaları giderek büyürken, Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmalarda değişimcilerin adayı Özgür Özel'e destek vereceğini açıkça ifade etti.
İMAMOĞLU HER YOLU DENİYOR
Özel "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" derken ikilinin Bay Kemal'e karşı çalıştığını biliniyor. Hatta İmamoğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı konusunda değişimcilerin adayı Özgür Çelik'in seçimi kazanması için delegelere ödeme yaptığı da iddialar arasında...
KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT MESAJLAR
Bu gelişmeler yaşanırken CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu değişim isteyen isimlere net bir mesaj verdi.
"PARTİ ALEYHİNE KONUŞANI ATARIM"
İmamoğlu'nun karşısında konuşan Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Kongre biter, seçimler biter elele omuz omuza sahaya çıkmak zorundayız. Kim kongrelerde sonra konuşursa, partiyi tartışılır hale getirirse onu partiden ayıracağım.Kimse kusura bakmasın. Çok açık ve net söylüyorum." ifadelerini kullandı.
ÖZEL'DEN YANIT: BABA EVİNİN KAPILARINI AÇACAĞIZ
CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun tehdidine yanıt verirken "Daha yapılmamış kurultayda; kurultaydan sonra kapı önüne koymaları değil,ben baba evinin kapılarını açmayı vaad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun tüzük ile ilgili sözlerine ilişkin de çarpıcı yorumlarda bulundu.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ERTELENDİ
İşte Özel'in sözlerinde öne çıkanlar:
Dün genel başkan tüzük değişikliğiyle ilgili kurultayı erteledi ve değişikliklerle ilgili mesajlar verdi. Biz tutum belgesinde tüzük değişiklikleriyle ilgili öneriler verdik. Biz Eylül'ün 15'inde adaylığımızı ve önerimizi açıkladık.
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