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İsrailli şarkıcı Eyal Gonal soykırım çağrısı yaptı! Bunların gözü dönmüş...

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Giriş: 16.10.2023 13:23
İsrail 10 gündür Gazze’ye havadan-karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine dayandı. Bölgede çoğu kadın ve çocuk hayatını kaybetti. İsrail sivillerin tahliye noktalarına da acımadan ölüm yağdırıyor. Barbar İsrail’e ise sanatçı kılıklı gözü dönmüş cani destek verdi. İsrailli şarkıcı Eyal Gonal soykırım çağrısı yaptı.
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