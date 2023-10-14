A Haber’in Kudüs yayınında dikkat çeken anlar! Katliamın dibinde turistik gezi
İsrail-Hamas savaşında, Gazze’de İsrail katliam yaparken A Haber’de savaşın sıcak noktalarından yaşananları ekrana taşıyor. Ekiplerimizden Ata Gündüz Kurşun Kudüs’ten son durumu aktarırken katliamın hemen dibinde turist gezilerin devam ediyor olması dikkat çekti.
İsrail Hamas arasındaki savaş 8. gününde şiddetli şekilde. Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece lokal bölgelere kara baskınları yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da çatışmaların devam ettiği öğrenildi. Son 7 günde İsrail saldırılarında Gazze'de 724 çocuk ve 458 kadın hayatını kaybetti. Bölgeden ölenlerin sayısı 2 bini aştı.
İsrail bu sabah yaptığı açıklamada sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu. Ancak tahliye noktaları havadan-karadan-denizden vuruluyor. İsrail tankları Gazze sınırına yığınak yaparken İsrail, Lübnan'dan sızmalar devam ederse misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.
A Haber'de savaşın en sıcak bölgelerinde gelişmeleri anlık olarak takip ekranlara taşıyor. Dün Mısır'da bulunan ve orada yaşananları ekranlara getiren ekiplerimizden Ata Gündüz Kurşun bugün Kudüs'te geçti ve bölgenin nabzını tuttu. Zeytin Tepesi'nde Medscid-i Aksa'yı en net gören yerden yayın yapan Ata Gündüz Kurşun'un yayını sırasında turist gezilerin sürdüğü dikkat çekti.
Ata Gündüz Kurşun'un bölgeden aktardıkları:
"Biz şu anda Zeytin Tepesi'ndeyiz. Burası El Aksa bölgesini kuşbakışı gören bir yer. Gazze'de yaşanan katliam sıradanlaşmış ve hiç kimsenin umurunda değil. Evet burada böyle bir ortam var. Mescid-i Aksa Müslümanlar için kutsal onun hemen etrafında da Yahudi mezarları var. Yahudiler de Sırat Köprüsü'nün buradan geçeceklerine inandıkları için onu ziyarete geliyorlar.
Ancak şu anda Aksa bölgesinin biraz daha turist amaçlı kullanıldığını söyleyebiliriz. Golf arabaları ile turlar düzenleniyor. Biz burada yayın yaparken bir tur otobüsü geldi. Buraya gelen turistler Zeytin Tepesi'nde Kudüs'ün fotoğraflarını çekiyorlar. Kudüs biraz da sakin ancak Tel Aviv'de oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Dün bizim uçağımız Atina'dan 21.40'ta havalanması gerekiyordu. Ancak 24.00'e geliyordu neredeyse uçak kalktığında oldukça rötarlı geldik ve hatta bazı seferler iptal edildi. Bunun sebebi ise dün Hamas'ın Ben Gurion Havalimanı'na saldırılar düzenlendi.
Dün gece saatlerinde Tel Aviv'de sirenler çaldı. Havalimanı boşaltıldı, çevredekiler sığınaklara girdiler. Son 1 hafta Tel Aviv'e çok fazla turistin gittiği bilgisi de var. Burada Zeytin Tepesi'nde sakin bir durum var. Hiçbir şey yok muş gibi davranıyorlar. Hatta yayına bağlanmadan önce havada uçak hareketliliği vardı. İsrail sadece sınırdan obüslerle değil havadan da ölüm yağdırıyor ama burada turist geziler sürüyor. (Ata Gündüz Kurşun haber anlatımını yaparken Gazze Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması yaptı ve 7 günde 724 çocuk ve 458 kadının öldüğünü belirtti.) Bu bölgede değişen tek şey mevsimler ve hayatını kaybedenlerin sayısı…"
A Haber spikeri Merve Tepe'nin tepkisi:
"Evet sivil kayıpları giderek artarken 7 gün içinde günde 100 çocuk ölürken 458 kadın ölürken insanlar Tel Aviv'e tatile gidiyor. Kudüs'e gidip Zeytin Tepesi'nde fotoğraflar çektiriyorlar. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. Gazze'de yaşanan insanlık dramını bizden başka ve Filistinliden başka dert eden yok."
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