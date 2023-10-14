A Haber’in Kudüs yayınında dikkat çeken anlar! Katliamın dibinde turistik gezi

Dün gece saatlerinde Tel Aviv'de sirenler çaldı. Havalimanı boşaltıldı, çevredekiler sığınaklara girdiler. Son 1 hafta Tel Aviv'e çok fazla turistin gittiği bilgisi de var. Burada Zeytin Tepesi'nde sakin bir durum var. Hiçbir şey yok muş gibi davranıyorlar. Hatta yayına bağlanmadan önce havada uçak hareketliliği vardı. İsrail sadece sınırdan obüslerle değil havadan da ölüm yağdırıyor ama burada turist geziler sürüyor. (Ata Gündüz Kurşun haber anlatımını yaparken Gazze Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması yaptı ve 7 günde 724 çocuk ve 458 kadının öldüğünü belirtti.) Bu bölgede değişen tek şey mevsimler ve hayatını kaybedenlerin sayısı…"