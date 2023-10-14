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İşgalci İsrail Batı Şeria'da baskınlarını artırdı! Binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi

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Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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İşgalci İsrail Batı Şeria’da baskınlarını artırdı! Binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi. Gazze'deki saldırılara eş zamanlı olarak gerilimin arttığı Batı Şeria'da İsrail güçleri, Cenin kentine kesin nişancılar yerleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.

İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordusu, sadece cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 51'e yükselmişti.

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