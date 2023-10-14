İnsanlık dışı katliam! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşe körükle gidiyor: Gazze’deki saldırılar daha başlangıç

Netanyahu, Yahudi inancına göre, kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa konuşmasında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de yaptığı saldırı ve ülkesinin Gazze Şeridi'ne açtığı savaş hakkında konuştu.

İsrail'in bu dönemde "muazzam uluslararası destek topladığını" belirten Netanyahu, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç." dedi.