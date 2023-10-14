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A Haber’in Kudüs yayınında dikkat çeken anlar! Katliamın dibinde turistik gezi

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 13:47
İsrail-Hamas savaşında, Gazze’de İsrail katliam yaparken A Haber’de savaşın sıcak noktalarından yaşananları ekrana taşıyor. Ekiplerimizden Ata Gündüz Kurşun Kudüs’ten son durumu aktarırken katliamın hemen dibinde turist gezilerin devam ediyor olması dikkat çekti.
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