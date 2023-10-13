CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında flaş iddia! Bay Kemal’den truva hamlesi mi? Kulislerde yeni bomba...

SEÇMENİN TRAVMASINI HİSSEDEMEDİK

CHP'liler bize "Aklınızı başınıza devşirin." diyor. 25 milyon seçmenin hayalini gerçekleştiremedik. Bu sefer tamam dedik ama kaybettik. Seçmenin yaşadığı travmayı anlayamadık hissedemedik. CHP'de bir yapısal sorun olduğu konuşuluyor.

"İYİ PARTİ ŞU AN BİZİ İZLİYOR"

Biz sadece İstanbul'da seçime girmeyeceğiz. Çok sayıda ilde seçime girilecek ve o yüzden değişim gerekiyor. Siyaseti anlama biçimi her şey değişmeli.Tek başına lider değişimi yetmez.