CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında flaş iddia! Bay Kemal'den truva hamlesi mi? Kulislerde yeni bomba...
CHP'de İstanbul'da düzenlenen kongrede Ekrem İmamoğlu'nun da destek verdiği Özgür Çelik, Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat'a karşı galip gelerek İstanbul İl Başkanı oldu. Kongre sonrası çok sayıda iddia gündeme gelirken Canpolat'ın İmamoğlu'na yönelik sözleri siyasete damga vurdu. Bu gelişmeler yaşanırken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de flaş bir iddia ortaya atıldı. İsmail Küçükkaya aldığı kulis bilgisini paylaşırken "Özgür Çelik'in aslında Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğunu" ifade etti. Küçükkaya sonrasında yaşananları da paylaştı. Diğer yandan yayına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş "Bu sefer tamam dedik ama kaybettik. Seçmenin yaşadığı travmayı anlayamadık hissedemedik." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP'de seçimlerde yaşanan hezimetin ardından gözler kurultaydan çıkacak sonuçlara çevrildi. 5 Kasım tarihinde yapılacak seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel karşıya gelecek.
İSTANBUL'DA BÜYÜK ÇEKİŞME
Partide delege seçimleri büyük bir hızla devam ederken, İstanbul'da da büyük bir çekişme yaşandı. CHP'de önümüzdeki ay yapılacak kurultay öncesinde İstanbul İl Kongresi yapılırken CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı, 342 delegenin oyunu alarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu.
İMAMOĞLU TEBRİK ETTİ
Çelik'e Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği bilinirken, genel merkez ile yenilikçiler rekabetine sahne olan kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel katılmadı.
Kongrede partililere seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanan Çelik'i sosyal medya hesabından da tebrik etti.
BOMBA İDDİALAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat kongre kürsüsünde, CHP'li İBB'deki liyakatsizlik ve talana dikkat çekip Ekrem İmamoğlu'nun delegelere oy karşılığı makam dağıttını itiraf etti.
Canpolat şunları söyledi:
"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."
"REZİL OLDUK MİLLETE"
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sözlerin ardından salondan çıkarken söylenenlere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu denir mi ya? Allah'ım şov gibiydi ya. Ayıptır ya, rezil olduk millete. Türkiye izliyor bizi." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulunurken partideki son durumu değerlendirdi.
İşte Özçağdaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
CANPOLAT PARTİYİ 10 YIL ZOR DURUMA DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE KONUŞTU
Biz ekip olarak Özgür Çelik'i desteklemiştik. Canpolat açıklamalarıyla partiyi zor duruma düşürdü. Herkese yaylım ateşi yaptı. Partiyi 10 yıl boyunca zor duruma düşürecek bir konuşmaydı. CHP İstanbul Örgütü değişimden yana irade koydu.
SEÇMENİN TRAVMASINI HİSSEDEMEDİK
CHP'liler bize "Aklınızı başınıza devşirin." diyor. 25 milyon seçmenin hayalini gerçekleştiremedik. Bu sefer tamam dedik ama kaybettik. Seçmenin yaşadığı travmayı anlayamadık hissedemedik. CHP'de bir yapısal sorun olduğu konuşuluyor.
"İYİ PARTİ ŞU AN BİZİ İZLİYOR"
Biz sadece İstanbul'da seçime girmeyeceğiz. Çok sayıda ilde seçime girilecek ve o yüzden değişim gerekiyor. Siyaseti anlama biçimi her şey değişmeli.Tek başına lider değişimi yetmez.
İTTİFAK SÜRECEK Mİ?
İYİ Parti CHP'yi şu an takip ediyor. Değişim olmazsa ittifaka girmeyecek gibi duruyorlar.
ÖZGÜR ÇELİK BAY KEMAL'İN ADAMI MI?
CHP'de İstanbul'daki delege seçimlerine ilişkin de kulis bilgisi paylaşan İsmail Küçükkaya ise "Normalde Özgür Çelik, Kılıçdaroğlu'nun adayıymış. Sonra Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye gidiliyor. Bu görüşmede Cemal Canpolat ismi ortaya atılıyor. Orada her şey değişiyor" ifadelerini kullandı.
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