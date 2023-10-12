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GAZZE'DE NELER YAŞANIYOR? Filistinli Ayesh Siam A Haber’de

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 11:20
İsrail yaklaşık 17 yıldır ölüm olup yağdığı Gazze’yi cumartesi gününden beri durmadan vuruyor. Bölgede çoğu çocuk ve kadın olmak üzere bin 250’den fazla sivil can verdi. Gazze’den son durumu A haber canlı yayınına katılan Filistinli Ayesh Siam anlattı.
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