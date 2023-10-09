Hamas Tel Aviv’i vurdu! Ben Gurion Havalimanı’nın çevresi roketlerle vuruldu
Cumartesi günü Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı ile başlayan çatışmalar 3. gününde devam ediyor. İsrail Gazze’ye adete bomba yağdırıyor ve sivilleri katlediyor. Hamas ise Tel Aviv’i hedef aldı ve roketlerle Ben Gurion Havalimanı’nın çevresi vurdu. Bölgede bulanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz aktardı.
Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor. Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.
İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda. Ayrıca bölgedeki bazı yollarda İsrail güvenlik güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İsrail güçleri bölgede zaman zaman da devriye atıyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu. "Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını" savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti.
Kudüs'e atılan roketlerin ardından İsrail 113 bin kişinin yaşadığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu ve çok sayıda sivili katletti. Savaş jetleri Gazze'de yaralıları taşıyan ambulansları bile hedef alıyor. İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırmasının ardından Hamas ise Tel Aviv'i hedef aldı ve roketlerle Ben Gurion Havalimanı'nın çevresi vurdu. Bölgede bulanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz aktardı.
Turgut Alp Boyraz'ın Tel Aviv'den anlattıkları şöyle:
"Tel Aviv'de şu anda çok gergin bir ortam var. Bizi Filistinli sanan İsrailliler tarafından bize yönelik bir saldırı girişimi oldu. Yaşanan olaylar nedeniyle bir Gazze sınırında ayrılmak zorunda kaldık. İsrail askerleri bizim kimliğimizi sorguladıktan sonra bizi dışarı çıkardılar.
Biz de o noktandan Ben Gurion Havalimanı'na geldik. Buranın yakınlarına bir roket isabet etti. Biz Gazze sınırından ayrılmak zorunda kalırken düzinelerce İsrail zırhlı aracının bölgeye sevk edildiğini gördük. Çok sayında araç oraya gönderiliyor. Gazze şu anda bombardıman altında. Ara ara Gazze'den bu tarafa roketler atılıyordu.
İsrail tarafından ölenlerin sayısı 800'er yükseldi, 2 binden fazla yaralı var. Filistin'de ise ölenleri sayısı 560'ı geçti, bunların içinde çok sayıda çocuk ve kadın var. Artık oradan son sayıları da olmak güç ancak ölü ve yaralı sayısının artması bekleniyor."
AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Ben Gurion Havalimanı'nın da yaşananları aktarırken güvenlik geldi ve müdahalede bulundu. Turgut Alp Boyraz yayını yarıda kesmek zorunda kaldı.
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