Hamas Tel Aviv’i vurdu! Ben Gurion Havalimanı’nın çevresi roketlerle vuruldu

Turgut Alp Boyraz'ın Tel Aviv'den anlattıkları şöyle:

"Tel Aviv'de şu anda çok gergin bir ortam var. Bizi Filistinli sanan İsrailliler tarafından bize yönelik bir saldırı girişimi oldu. Yaşanan olaylar nedeniyle bir Gazze sınırında ayrılmak zorunda kaldık. İsrail askerleri bizim kimliğimizi sorguladıktan sonra bizi dışarı çıkardılar.