Hamas yeni silahını tanıttı! İsrail hedeflerini böyle vuruyorlar

Grubun yayınladığı bir videoda Kassam militanlarının havadaki hedefleri bu silah ile vurduğu görülüyor.

Hamas'ın sürpriz saldırısının üzerinden 48 saatten fazla süre geçti. Bu İsrail'in uzun süredir karşılaştığı en ölümcül saldırılardan biri oldu.