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Hamas yeni silahını tanıttı! İsrail hedeflerini böyle vuruyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2023
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Hamas yeni silahını tanıttı! İsrail hedeflerini böyle vuruyorlar

İsrail'e yönelik Cumartesi sabahı başlayan ve "Aksa Tufanı" olarak adlandırılan Hamas saldırılarına, İsrail güçleri Gazze'yi bombalayarak yanıt veriyor. Cumartesi günü başlayan çatışmalarda ölü sayısı bini geçerken Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları yeni silahını görücüye çıkardı. Yayınlanan videoda söz konusu silah ile hedeflerin vurulduğu anlara yer verildi.

Ortadoğu yeniden şiddet sarmalının etkisi altında. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) de katıldığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun yankıları sürüyor.

Operasyon sonrası yüzlerce İsrailli hayatını kaybetti. İsrail 'Bu bizim 11 Eylül'ümüz' dedi, Gazze Şeridi'ni tamamen abluka altına aldı.

İsrail, Gazze'ye havadan misilleme saldırılarına devam ediyor. Dünya ise İsrail'in nasıl 'gafil avlandığını' tartışıyor.

Bölgedeki çatışmalar son sürat devam ederken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları çatışmalarda kullandığı yeni silahını görücüye çıkardı.

Katar merkezli Al Jazeera bu görüntüleri 'Filistinli grup yeni silahını tanıttı' manşeti ile dünyaya duyurdu.

Haberde omuzdan ateşlemeli hava savunma sisteminin Hamas tarafından üretildiği bilgisine yer verildi.

Al Jazeera bu bilgiyi Hamas'ın konu ile ilgili açıklamasına dayandırdı.

Grubun yayınladığı bir videoda Kassam militanlarının havadaki hedefleri bu silah ile vurduğu görülüyor.

Hamas'ın sürpriz saldırısının üzerinden 48 saatten fazla süre geçti. Bu İsrail'in uzun süredir karşılaştığı en ölümcül saldırılardan biri oldu.

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