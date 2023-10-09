Hamas yeni silahını tanıttı! İsrail hedeflerini böyle vuruyorlar
İsrail'e yönelik Cumartesi sabahı başlayan ve "Aksa Tufanı" olarak adlandırılan Hamas saldırılarına, İsrail güçleri Gazze'yi bombalayarak yanıt veriyor. Cumartesi günü başlayan çatışmalarda ölü sayısı bini geçerken Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları yeni silahını görücüye çıkardı. Yayınlanan videoda söz konusu silah ile hedeflerin vurulduğu anlara yer verildi.
Ortadoğu yeniden şiddet sarmalının etkisi altında. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi.
Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) de katıldığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun yankıları sürüyor.
Operasyon sonrası yüzlerce İsrailli hayatını kaybetti. İsrail 'Bu bizim 11 Eylül'ümüz' dedi, Gazze Şeridi'ni tamamen abluka altına aldı.
İsrail, Gazze'ye havadan misilleme saldırılarına devam ediyor. Dünya ise İsrail'in nasıl 'gafil avlandığını' tartışıyor.
Bölgedeki çatışmalar son sürat devam ederken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları çatışmalarda kullandığı yeni silahını görücüye çıkardı.
Katar merkezli Al Jazeera bu görüntüleri 'Filistinli grup yeni silahını tanıttı' manşeti ile dünyaya duyurdu.
Haberde omuzdan ateşlemeli hava savunma sisteminin Hamas tarafından üretildiği bilgisine yer verildi.
Al Jazeera bu bilgiyi Hamas'ın konu ile ilgili açıklamasına dayandırdı.
Grubun yayınladığı bir videoda Kassam militanlarının havadaki hedefleri bu silah ile vurduğu görülüyor.
Hamas'ın sürpriz saldırısının üzerinden 48 saatten fazla süre geçti. Bu İsrail'in uzun süredir karşılaştığı en ölümcül saldırılardan biri oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...
- YKS 3. tercihler ne zaman, olacak mı 2023? ÖSYM ile YKS 3. tercihler var mı, yok mu?
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay 'Antibiyotik almayın' diyerek uyardı! Bu tarif kış hastalıklarını yok ediyor! Boğaz ağrısı, öksürük, grip...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
- Herkes bunu merak ediyor! Öldükten sonra insan vücudundaki 5 değişim! Beden 30 dakika sonra...
- SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/6 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- 4A, 4B, 4C'lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...
- 1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...
- Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai sonuç listesi...
- Ekim ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak 2023? Ödemelere zam yapılacak mı? Sosyal yardım ödeme tarihleri...
- SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...