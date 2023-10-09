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CHP'de yerel seçimler sonrası olağanüstü kurultay! İsmail Saymaz CHP'yi yerden yere vurdu: Hezimet kaçınılmaz...

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Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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CHP’de yerel seçimler sonrası olağanüstü kurultay! İsmail Saymaz CHP’yi yerden yere vurdu: Hezimet kaçınılmaz...

Yerel seçimlere doğru gidilen süreçte CHP'de düzenlenen İstanbul İl Kongresi'nde çıkacak sonuç merak konusu olurken kongreyi değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik kazandı. Bu gelişmenin genel başkanlık seçimlerine olan etkisi merak edilirken CHP yandaşı Sözcü TV'ye konuk olan İsmail Saymaz önemli değerlendirmelerde bulundu. Saymaz "Bu ruh halindeki insanlar için İstanbul gerçekten fazla." ifadelerini kullanırken yerel seçimlerde hezimetin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, parti içindeki değişimcilerin adayı Özgür Özel Bay Kemal'in karşısında aday olarak sahneye çıktı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığına destek verdiğini açıklamıştı.

İSTANBUL'DA DEĞİŞİMCİLER KAZANDI

Bu gelişmeler yaşanırken delege savaşları CHP'de baş gösterdi. Özellikle İstanbul'da sonucun ne olacağı merak konusu olurken İstanbul'daki seçimi CHP İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği aday Özgür Çelik kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat kaybetti.

Bu gelişme sonrası İstanbul'daki CHP kongresinin delege seçimlerine etkisinin ne olacağı merak edilirken CHP yandaşı Sözcü TV'ye konuşan Gazeteci İsmail Saymaz önemli açıklamalarda bulundu.

"BU RUH HALİNDEKİ İNSANLARA İSTANBUL FAZLA"

Kılıçdaroğlu cephesi İmamoğlu'ndan kurtulabilmek için İstanbul'u gözden çıkardığını ortaya koydu. Mansur Yavaş'ı da gözden çıkarabilirler. İmamoğlu'nu yerden yere vurdular ve Kılıçdaroğlu'nu coşku içinde karşıladılar. Olan biteni hayret içinde izledim. Bu ruh halindeki insanlar için İstanbul gerçekten fazla.

"İMAMOĞLU EL YÜKSELTTİ"

Bu kongrenin siyasi sonucunda neler olacak? İmamoğlu elini yükseltmiş oldu. Özgür Özel'in eli güçlenmiş oldu. İstanbul kongresi kazanmaya yeter mi bunu bilemeyiz.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY OLACAKTIR"

Bu kurultay CHP'de iç hesaplaşmayı bitirmeyecek. Kılıçdaroğlu kazansa bile yerel seçimler sonrası olağanüstü kurultay olur. Burada iki grubun final maçı 5 Kasım tarihinde yapılacak olağan kurultay olmaz.

"YEREL SEÇİMLERDE HEZİMET KAÇINILMAZ"

Yerel seçimden çıkacak sonuca göre yeniden bir kurultay olacaktır. Bu kurultayda Kılıçdaroğlu kazansa bile yerel seçimlerde hezimetin yaşanması kaçınılmaz.

Özgür Özel kazanırsa da Kılıçdaroğlu destekçileri partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için bastıracak.

Kılıçdaroğlu Canpolat’ı kaybetti! Çelik kazandı...

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