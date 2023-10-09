CHP’de yerel seçimler sonrası olağanüstü kurultay! İsmail Saymaz CHP’yi yerden yere vurdu: Hezimet kaçınılmaz...

"İMAMOĞLU EL YÜKSELTTİ"

Bu kongrenin siyasi sonucunda neler olacak? İmamoğlu elini yükseltmiş oldu. Özgür Özel'in eli güçlenmiş oldu. İstanbul kongresi kazanmaya yeter mi bunu bilemeyiz.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY OLACAKTIR"

Bu kurultay CHP'de iç hesaplaşmayı bitirmeyecek. Kılıçdaroğlu kazansa bile yerel seçimler sonrası olağanüstü kurultay olur. Burada iki grubun final maçı 5 Kasım tarihinde yapılacak olağan kurultay olmaz.