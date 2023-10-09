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İsrail'den sivil Filistinlilere katliam! Çocuklara bombalarla saldırı! Bu sabah Gazze'den gelen görüntüler kahretti

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçakları Gazze Şeridi'nde son 20 dakikada 800'den fazla hedefi vurdu. Filistin'den yapılan açıklamada, 493 sivilin bu saldırılarda hayatını kaybettiği, 2 bin 751 kişinin de yaralandığı belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise dünyaya adeta isyan edildi.

Giriş Tarihi: 09.10.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 13:05
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İsrail’den sivil Filistinlilere katliam! Çocuklara bombalarla saldırı! Bu sabah Gazze’den gelen görüntüler kahretti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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İsrail’den sivil Filistinlilere katliam! Çocuklara bombalarla saldırı! Bu sabah Gazze’den gelen görüntüler kahretti
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 91'i çocuk, 61'i kadın olmak üzere 436 sivilin yaşamını yitirdiği; aralarında 244 çocuk ve 151 kadının bulunduğu 2 bin 271 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
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İsrail’den sivil Filistinlilere katliam! Çocuklara bombalarla saldırı! Bu sabah Gazze’den gelen görüntüler kahretti
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti.
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İsrail’den sivil Filistinlilere katliam! Çocuklara bombalarla saldırı! Bu sabah Gazze’den gelen görüntüler kahretti

"DÜNYA FİLİSTİN'E SIRTINI DÖNDÜĞÜ İÇİN BU DURUMDAYIZ"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin maruz kaldığı yıkım manzaraları tüyler ürperticidir.

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İsrail’den sivil Filistinlilere katliam! Çocuklara bombalarla saldırı! Bu sabah Gazze’den gelen görüntüler kahretti

İsrail'in sahip olduğu uluslararası cezasızlık, insanlığa, temel ahlaka ve uluslararası hukuk ilkelerine karşı ahlaki, siyasi ve hukuki bir lekedir. Bu suçları mazur göstermeye ya da örtbas etmeye yönelik her türlü girişim kabul edilemez ve düpedüz ayıptır. Gerçekler tartışmaya açık değildir.