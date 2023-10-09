İsrail’den sivil Filistinlilere katliam! Çocuklara bombalarla saldırı! Bu sabah Gazze’den gelen görüntüler kahretti

İsrail'in sahip olduğu uluslararası cezasızlık, insanlığa, temel ahlaka ve uluslararası hukuk ilkelerine karşı ahlaki, siyasi ve hukuki bir lekedir. Bu suçları mazur göstermeye ya da örtbas etmeye yönelik her türlü girişim kabul edilemez ve düpedüz ayıptır. Gerçekler tartışmaya açık değildir.