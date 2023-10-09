HDP ve YSP’liler bebek katili Öcalan’a özgürlük nidaları attı!

14-28 Mayıs seçimlerine giden süreçte terör örgütünün sözde üssü Kandil'le el ele verip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen, bir önceki yerel seçimlerde de CHP ile aleni bir şekilde ittifak yürüten HDPKK'nın bölücülük merkezli alçak siyaseti devam ediyor.