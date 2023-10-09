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HDP ve YSP'liler bebek katili Öcalan'a özgürlük nidaları attı!

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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HDP ve YSP’liler bebek katili Öcalan’a özgürlük nidaları attı!

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan seçim döneminde açık bir destek yapılmıştı. Başlarını saklandıkları inlerden çıkaramayan PKK'nın sözde elebaşlarından Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP ve Kılıçdaroğlu için çağrıda bulunmuştu. Teröristlerin CHP'ye desteklerinin ardı arkası kesilmezken, yerel seçimlere giderayak HDPKK ve YSP gibi terör sevici partilerin CHP ile yeni at pazarlığı yükseldi. Bölücü terör örgütü PKK destekçileri HDP ve YSP'liler Öcalan'a özgürlük talebiyle Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleştirdi. YSP Milletvekili Ömer Öcalan, “Sayın Öcalan meşrudur. Sayın Öcalan barışı savunandır. Sayın Öcalan bu ülkenin huzurunu savunandır.” ifadeleriyle bebek katiline özgürlük nidaları attı.

14-28 Mayıs seçimlerine giden süreçte terör örgütünün sözde üssü Kandil'le el ele verip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen, bir önceki yerel seçimlerde de CHP ile aleni bir şekilde ittifak yürüten HDPKK'nın bölücülük merkezli alçak siyaseti devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK destekçileri HDP ve YSP'liler Öcalan'a özgürlük talebiyle Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleştirdi.

TERÖR SEVİCİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

YSP Milletvekili Ömer Öcalan, "Sayın Öcalan meşrudur. Sayın Öcalan barışı savunandır. Sayın Öcalan bu ülkenin huzurunu savunandır." ifadelerini kullanarak terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük istedi.

"İMAMOĞLU PARTİLER ÜSTÜ İSTANBUL İTTİFAKI" DİYEREK HDPKK'YA KAPI AÇMIŞTI

Öte yandan bebek katilini özgürlük dilenen HDPKK'ya Ekrem İmamoğlu, "Partiler üstü İstanbul ittifakı' diyerek yanlamış, yerel seçinde destek talep etmişti.

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