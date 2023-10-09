İsrail Cibaliye’deki mülteci kampını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İşte vurulan kamptan ilk görüntüler...

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI: HAREKETE GEÇİN

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek hastaneleri ve ambulansları bombalıyor, sivilleri öldürüyor." denildi.

Açıklamada ayrıca "Uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'deki hastanelere ve ambulanslara düzenlediği saldırıların durdurulması için harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.