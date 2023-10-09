İsrail Cibaliye'deki mülteci kampını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İşte vurulan kamptan ilk görüntüler...
İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşta sivilleri gözetmeyen İsrail güçleri, Cilabiye'de bulunan mülteci kampını vurdu. Yaşanan saldırı sonrasında onlarca kişi hayatını kaybederken, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bir çağrı geldi. Yapılan çağrıda "Uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'deki hastanelere ve ambulanslara düzenlediği saldırıların durdurulması için harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...
BASKIN DÜZENLENDİ
Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
İSRAİL ORDUSU SAVAŞ UÇAKLARIYLA GELDİ
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
MÜLTECİ KAMPI VURULDU
Diğer yandan sivil ayrımı yapmayan İsrail, Cilabiye'de bulunan mülteci kampını vurdu. Yaşanan saldırı sonrası onlarca kişi hayatını kaybetti.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI: HAREKETE GEÇİN
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek hastaneleri ve ambulansları bombalıyor, sivilleri öldürüyor." denildi.
Açıklamada ayrıca "Uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'deki hastanelere ve ambulanslara düzenlediği saldırıların durdurulması için harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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