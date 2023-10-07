Hamas’tan İsrail’e Aksa Tufanı operasyonu! Bölgede neler olacak? Filistin neden isyan etti?

"Dünyayı biz yönetiriz" diyen filmleri belgeselleri çekilen MOSSAD nerede? Hamas içeri sızdıklarını karakolları ele geçirdiklerini rehine aldıkları söylüyor. Peki MOSSAD nerede? Tüm bunlar olurken paramotorlarla içeri sızılırken hiçbir şey yapamıyor. O zaman burada bir güvenlik zafiyeti var. Yoksa uyuyan hücreler uyandırıldı mı? Böyle bir harekat mı başladı? Ortada çok fazla belirsizlik var. İsrail de bu anlamda kendini sorgulamak zorunda. "Sinek uçsa" haberi olduğu söyleyen istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın bu sızmalardan haberinin olmaması ve halkın şok saldırıya maruz bırakacak ortam nasıl hazırlandı? Ben bu işin çok masum ilerlediğini düşünmüyorum."

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