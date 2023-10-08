Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah son durumu A Haber'de anlattı! İslam dünyasına çağrı

Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah Gazze'deki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Ataullah, "Hem maddi hem manevi hem de siyasi olarak desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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