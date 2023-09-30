Milyonlara hızlı ve kolay emeklilik! Ev kadınları ve Bağ-Kur'lulara müjde: Meclis'e geliyor... Kim nasıl emekli olacak?
Meclis yarın yeniden açılıyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte gözler de sosyal güvenlik ile ilgili atılacak adımlara çevrildi. Bağ-Kur'luların ve kadınların emekliliğini kolaylaştıracak yeni düzenlemeler için hazırlıklar sürerken, kısa süre içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor. Peki kim nasıl emekli olacak? Ne zaman Meclis'e sunulacak? İşte detaylar...
Sosyal güvenliğe ilişkin milyonları ilgilendiren düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında emekliliği kolaylaştıracak düzenlemeler de bulunuyor. Ekim'den itibaren Meclis'e taşınması beklenen bu düzenlemelere ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
HANGİ BAĞ-KUR'LULARA ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILACAK?
Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Burada en çok merak edilen konu kapsam... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun düzenlemeden yararlanacağını söylemişti.
Özellikle küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün avantaj yakalayacak. Burada düzenlemenin kapsamında yer alan küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıranlar' şeklinde tanımlanması bekleniyor.
PRİM İNDİRİMİ SADECE YENİ SİGORTA OLANLARI MI KAPSAYACAK?
Bu konu çalışmanın tamamlanmasıyla netleşecek. Ancak beklenti tüm süreleri kapsaması yönünde. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.
Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.
EV KADINLARI İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYLA NASIL EMEKLİ OLACAK?
Yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. İsteğe bağlı sigorta için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet verecek. Ev kadınları aylık 2 bin 861 lira prim ödeyerek emekli olabilecek. Emeklilik için 5400 gün prim gerekecek.
KADINLAR NASIL ERKEN EMEKLİ OLACAK?
AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor.
Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı esnetilebilecek. Annelere çocuk sayısına göre prim eklenecek. Eklenen bu primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanabilecek. Bu da 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.
DÜZENLEMELER NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre çalışmalar tamamlandıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ardından da Meclis'e sevk edilecek. Ekim ayından itibaren Meclis sürecinin başlamışı bekleniyor.
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