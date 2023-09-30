Milyonlara hızlı ve kolay emeklilik! Ev kadınları ve Bağ-Kur’lulara müjde: Meclis’e geliyor... Kim nasıl emekli olacak?

Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı esnetilebilecek. Annelere çocuk sayısına göre prim eklenecek. Eklenen bu primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanabilecek. Bu da 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.