CHP yandaşı Sancar fondaş Sözcü’de muhalefeti bombaladı: Ülke sorunlarından bu denli kopuklar...

CHP YANDAŞLARI FETÖ'YÜ SAVUNMUŞTU

FETÖ'cülerin yurt dışından yönettiği haber siteleri Tr724, Bold Medya ve Haberdar'ın da destek yayınları yaptığı belgeselle ilgili firari Can Dündar da sosyal medya üzerinden jüriye alkış gönderdi.

CHP'Lİ BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK'TEN DESTEK AÇIKLAMASI

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek "Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar, bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir." diyerek destek çıktı.

YARDIMCISI 'BÖCEK' GİBİ EZDİ: FETÖ'YÜ SAVUNAMAZSINIZ!

FETÖ propagandası yapılan 'Kanun Hükmü' filminin Altın Portakal Film Festivali'ne geri alınmasına ve bu durumunu savunan CHP'lilere sert tepki gösteren CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Oktay Başaran sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda partisine zehir zemberek sözler kullandı.

"CHP FETÖ'YE KUYRUK OLMAMALI"

Başaran, belgesel adı altında FETÖ'nün aklanmaya çalışılmasını asla kabul edemeyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem." dedi.

Başaran, partisine çağrıda bulunarak, "Özellikle partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını tüm mahalle basın baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı duran onurlu bir duruşa davet ediyorum." sözlerini kullandı.

FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kanun Hükmü' belgesiyle FETÖ propagandası yapılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da skandal belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.