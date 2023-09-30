CHP yandaşı Sancar fondaş Sözcü'de muhalefeti bombaladı: Ülke sorunlarından bu denli kopuklar...
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kanun Hükmü' belgesiyle FETÖ propagandası yapılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da skandal belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmeleri CHP fondaşı Sözcü TV'de değerlendiren yandaş Altan Sancar, "Muhittin Böcek, Ankara'ya gidiyor konu Altın Portakal değil; il başkanı arayışı... CHP ülke gündeminden bu denli kopuk" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Kanun Hükmü" adlı belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıklamıştı.
Yaşanan skandal gelişmelerin ardından, FETÖ seviciliği yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurmuştu.
FETÖ PROPAGANDASI YAPILDI
Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."
CHP YANDAŞLARI FETÖ'YÜ SAVUNMUŞTU
FETÖ'cülerin yurt dışından yönettiği haber siteleri Tr724, Bold Medya ve Haberdar'ın da destek yayınları yaptığı belgeselle ilgili firari Can Dündar da sosyal medya üzerinden jüriye alkış gönderdi.
CHP'Lİ BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK'TEN DESTEK AÇIKLAMASI
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek "Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar, bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir." diyerek destek çıktı.
YARDIMCISI 'BÖCEK' GİBİ EZDİ: FETÖ'YÜ SAVUNAMAZSINIZ!
FETÖ propagandası yapılan 'Kanun Hükmü' filminin Altın Portakal Film Festivali'ne geri alınmasına ve bu durumunu savunan CHP'lilere sert tepki gösteren CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Oktay Başaran sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda partisine zehir zemberek sözler kullandı.
"CHP FETÖ'YE KUYRUK OLMAMALI"
Başaran, belgesel adı altında FETÖ'nün aklanmaya çalışılmasını asla kabul edemeyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem." dedi.
Başaran, partisine çağrıda bulunarak, "Özellikle partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını tüm mahalle basın baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı duran onurlu bir duruşa davet ediyorum." sözlerini kullandı.
FESTİVAL İPTAL EDİLDİ
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kanun Hükmü' belgesiyle FETÖ propagandası yapılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da skandal belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.
CHP fondaşı Sözcü TV'de, FETÖ propogandası yaplan Altın Portakal Film Festivali'nde skandalları ve CHP'in içinde anlamsızlığı değerlendiren CHP yandaşı Altan Sancar'dan muhalefete bombardıman geldi.
"CHP ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN KOPUK"
Sancar, "27 Eylül'de Muhittin Böcek Ankara'ya geldi ve Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Antalya'daki bazı ilçe başkanları ile bir görüşme gerçekleştirdi. Burada gerçekleştirilen konu Antalya Altın Portakal Film Festivali değil… İl başkanı arayışı. Ülkenin gündemi ile CHP'nin kopukluğunu buradan görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
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