Ev kadınına emeklilik evlenene faizsiz kredi! Aile ve Gençlik Bankası’nda detaylar netleşti: Kime, nasıl ödeme yapılacak?





İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak.