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Ev kadınına emeklilik evlenene faizsiz kredi! Aile ve Gençlik Bankası'nda detaylar netleşti: Kime, nasıl ödeme yapılacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2023
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Ev kadınına emeklilik evlenene faizsiz kredi! Aile ve Gençlik Bankası’nda detaylar netleşti: Kime, nasıl ödeme yapılacak?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyete geçmesiyle birlikte evlenen gençlere 2 yılı ödemesiz 48 vade ile 150 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırılacak. Ev kadınlarının emekliliğine de destek başlayacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeler milyonları sevindirdi. Bu müjdelerden biri de Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin oldu.



Seçim döneminde verdiklerdi sözlerden birinin Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.

ÖNCE DEPREM BÖLGESİ'NDE
Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmı buraya aktarılacak. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeler hayata geçirilecek, sonrasında bu projeler yaygınlaştırılacak.

Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkânı sunulacak. Aile ve Gençlik Bankası'nın gelirleri tesis edilene kadar bu uygulama pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatılacak.

2 YILI GERİ ÖDEMESİZ
Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin düzenlemenin Ekim'de Meclis'e sevk edilmesi beklenirken, bankanın ilk icraatı genç çiftlere ekonomik destek sağlayacak faizsiz kredi olacak.

Evlenen gençlere verilecek bu kredi, 150 bin lira olacak. Kredi, 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli olarak kullandırılacak. Faizsiz krediye evlilik cüzdanıyla başvuru yapılmasının, bir yaş sınırının yararlanma şartları arasında olması bekleniyor.



HESAPLI EMEKLİLİK
Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla ev hanımlarının emekliliğine de destek verilecek. Bu yıl içerisinde uygulamaya başlanması planlanan bu destek ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet karşılayacak.



İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak.

Ev kadınları aylık 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu destek asgari ücretteki artışla birlikte büyüyecek. Uygulamanın şartları hazırlanacak yönetmelikle belli olacak.

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