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Haberler Galeri Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…

Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…

Emekliye yönelik ara zam beklentileri ekim ayına yöneliyor. Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, ek zam düzenlemesi için çalışmalarına devam ederken, bu konudaki taslak metin Meclis'in açılmasıyla birlikte değerlendirilecek. Son dakika açıklamalarına göre, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekim ayında bir müjde gelir mi" sorusuna, "Çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde yanıt verdi. İşte SSK, Bağ-Kur'lunun maaşlarına yönelik son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 13:36
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Emekli maaş zammı için 1 Ekim’de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya 5.000 TL ikramiye…

Ekonomistler, eylül ayı TÜFE tahminini yüzde 4,9 olarak açıkladı, bu rakam maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Resmi TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaş artışları netleşecek. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık zam oranı, Eylül enflasyonuyla doğru orantılı olarak yüzde 25,29'a yükselmesi bekleniyor. Bu oran, emekli aylıklarına yapılacak zamın temelini oluşturacak ve emeklilerin bütçelerine etki edecek. Emekli zammı hesaplamaları, resmi açıklamaların ardından netlik kazanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş zammı için 1 Ekim’de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya 5.000 TL ikramiye…

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI SORUSUNA CEVAP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı toplantıda asgari ücret düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, gazetecilere 'Emeklilere Ekim ayında bir müjde gelir mi?' sorusunu yanıtladı.

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Emekli maaş zammı için 1 Ekim’de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya 5.000 TL ikramiye…

EMEKLİLERE EKİM AYINDA MÜJDE GELİR Mİ?

Bakan Vedat Işıkhan program için salona girişte gazetecilerin emeklilere Ekim ayında bir müjde gelir mi sorusuna, "Çalışmalarımız devam ediyor" diye karşılık verdi. Daha sonra bakan program için salona geçti.

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Emekli maaş zammı için 1 Ekim’de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya 5.000 TL ikramiye…

EYLÜL AYI ENFLASYONU 3 EKİM'DE AÇIKLANIYOR!

Şimdi gözler, TÜİK'in Eylül ayı TÜFE verilerini açıklayacağı 3 Ekim'e çevrildi. Tahminlere göre, Eylül ayı enflasyon oranı yüzde 4,9 olarak öngörülüyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 25,29'a, memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 34,29'a yükseltecek.

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Emekli maaş zammı için 1 Ekim’de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya 5.000 TL ikramiye…

Ayrıca, Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65,4 oranındaki enflasyon öngörüsü ile yapılan hesaplamalarda, tüm emeklilerin Ocak zammının yüzde 50'nin üzerine çıkması öngörülüyor. Sonuç olarak, en düşük emekli maaşının 10.000 TL seviyelerine yükseltilmesi hedefleniyor, bu da milyonlarca emeklinin beklediği bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.