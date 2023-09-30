30 Eylül 2023, Cumartesi
Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…
Emekliye yönelik ara zam beklentileri ekim ayına yöneliyor. Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, ek zam düzenlemesi için çalışmalarına devam ederken, bu konudaki taslak metin Meclis'in açılmasıyla birlikte değerlendirilecek. Son dakika açıklamalarına göre, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekim ayında bir müjde gelir mi" sorusuna, "Çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde yanıt verdi. İşte SSK, Bağ-Kur'lunun maaşlarına yönelik son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.09.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 13:36
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19