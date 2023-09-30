Emekli maaş zammı için 1 Ekim’de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya 5.000 TL ikramiye…

Ayrıca, Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65,4 oranındaki enflasyon öngörüsü ile yapılan hesaplamalarda, tüm emeklilerin Ocak zammının yüzde 50'nin üzerine çıkması öngörülüyor. Sonuç olarak, en düşük emekli maaşının 10.000 TL seviyelerine yükseltilmesi hedefleniyor, bu da milyonlarca emeklinin beklediği bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.