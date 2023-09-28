Fransa Afrika’dan kovuluyor mu? Afrika’da neler oluyor?

Mali- Burikana Faso- Çad Gine-Sudan-Gıinea Bisau-Sao Tome ve Principe-Gambia-Nijer ve Mısır içinde olduğu bir kırmızı hat var. Bu coğrafya Seher bölgesi olarak geçer. Aslında Afrika'nın bir kuşağı, bel kemiği ve köprüsüdür. Afrika'da istikrar olması için bu bölgede istikrar olmalı. Fransa son dönemde yeni bir Afrika siyaseti üretmeye çalışıyor ama Afrika'da Fransa'nın kirli ve kanlı elleri artık ne kadar insancıl görünse de inandırıcı değil. Türkler bu bölgeye her zaman barış götürdü. Ancak Avrupalı ya da bir Fransalı buraya gittiği zaman tepki alıyor. Türkler bölgeye gittiğinde ise seviliyor ve teveccüh görüyor. Kılıçla ülke fethedilir ama gönüller olmaz. İşte burada gönülleri fetheden Türkler oluyor. Tabi bu da ayrı işlenmesi gereken bir konudur.