Nijer Fransız elçiyi tutuklayacak mı? A Haber’de aktarıldı: Ya dışarı çıkacak ya da aç susuz yaşayacak

FRANSA İLE İMZALANAN 5 ASKERİ İŞ BİRLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri iş birliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

A Haber Muhabiri Ömer Aydın, Nijer'de Fransız büyükelçiye verilen sürenin dolmasının ardından yaşanan gelişmeleri canlı yayında aktardı. Aydın'ın açıklamalarında yer alan satır başları şu şekilde:

"YA ELÇİLİKTEN DIŞARI ÇIKACAK YA DA AÇ SUSUZ YAŞAYACAK"

Fransız büyükelçisi için çember daralıyor. 26 Temmuz'da meydana gelen darbe ve darbe sonrasında Fransız büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verilmişti. Bu süre çoktan doldu. Fransız büyükelçinin, büyükelçilikten çıkması bekleniyor. Tabii diplomatik bir bina olduğu için içeri girmeleri söz konusu değil. Ya büyükelçi dışarı çıkacak, ya da içeride ekmeksiz, elektriksiz ve susuz yaşayabildiği kadar yaşayacak.

"NİJER GÜVENLİK GÜÇLERİ KUŞ UÇURTMUYOR"

Nijer güvenlik güçleri Fransız elçiliği etrafında kuş uçurtmuyorlar. Girip çıkan bütün araçlar taranıyor ve kontrol ediliyor. Halk tarafında, Fransız büyükelçilik çalışanlarının ülkeyi terk etmeleri, hem de Fransız askerlerinin bu ülkeden ayrıları yönünde büyük tepki var.