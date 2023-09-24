Sömürgeciler dökülüyor! Fransa Nijer’den büyükelçisini ve askerlerini çekiyor

ASKLER YIL SONUNA KADAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE GERİ DÖNECEKLER

Macron, Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın birkaç saat sonra Fransa'ya döneceğini ve Nijer'deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini söyledi.

Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini kaydeden Macron, terörle mücadele konusunda Afrika kıtasına yardım etmeye devam edeceklerini dile getirdi.