Sömürgeciler dökülüyor! Fransa Nijer'den büyükelçisini ve askerlerini çekiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer'den büyükelçisini ve askerlerini çekmeye karar verdi. Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin birkaç saat sonra Fransa'ya geleceğini belirtti. Öte yandan Macron, Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini söyledi.
TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınının konuğu olan Macron, Nijer'de görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bugün telefonda konuştuğunu belirtti.
ASKLER YIL SONUNA KADAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE GERİ DÖNECEKLER
Macron, Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın birkaç saat sonra Fransa'ya döneceğini ve Nijer'deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini söyledi.
Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini kaydeden Macron, terörle mücadele konusunda Afrika kıtasına yardım etmeye devam edeceklerini dile getirdi.
FRANSA İLE NİJER ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ
Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.
Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.
Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.
Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.
NİJER'DEKİ DARBE
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
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