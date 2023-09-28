İngiltere'de çöp krizi! Temizlik işçileri greve gitti, sokaklar çöplerle doldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da temizlik işçilerinin 10 günden fazladır devam eden grevi sokakları adeta çöp yığınına çevirdi. Bölgedeki son durumu Londra'da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
İngiltere'de çöp krizi yaşanıyor. Temizlik işçilerinin greve gitme kararının ardından Londra sokaklarında çöp yığınları oluştu. Londra'da yaşayanlar çöp kokusu nedeniyle sokaklarda yürüyemez hale geldi. 10 gündür devam eden grev sonrası oluşan çöp yığınları hastalık tehlikesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki son durumu Londra'da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
Alpaslan Düven'in bölgeden aktardıkları:
"Biz şu anda Londra'nın doğusunda yer alan bir semtteyiz. Temizlik işçilerinin 10 gündür devam grevi nedeniyle caddeler ve sokaklar çöp yığınına dönmüş durumda. Çöp yığınları artık insanların üzerinde yürüdüğü kaldırımı kaplamış durumda.
İnsanlar biriken çöplerin yaydığı koku nedeniyle sokaklarda yürümekte zorlanıyor. İnsanlar yiyecek artıklarının fareleri çekmesi dolayısıyla halk sağlığı ile endişe taşıdıklarını söylüyor. Bölgede çok sayıda Müslüman esnaf bulunuyor. Onlar da sokakların böyle kirli olmasından ve çöplerin yığılmasında ve fareleri çekmesinden rahatsız durumda.
Bölgede esnaflık yapan ve A Haber'e konuşan vatandaş daha önce böyle bir manzara ile hiç karşılaşmadığını söyledi. Bölge İngiltere'nin en yoğun ve işlek tren istasyonlarından bir tanesine yakın olan bir nokta. Sokakların neredeyse tamamında bu kirlilik göz çarpıyor.
İnsanlar yapılan grev nedeniyle 10 gündür bu çöplere katlanmak zorunda. Temizleme işleminin ne zaman olacağına dair hiç kimsenin bir bilgisi yok. İnsanlar bu görüntüden çok rahatsız olduklarını dile getiriyor. Bölgede geçen araç sürücüleri se manzaranın çirkin olduğunu ve Londra'ya yakışmadığını söylüyor. Belediye özel bir şirketle anlaştı ancak çöpler tamamen toplanamıyor. Semtin her yerinde bu çöpleri görmek mümkün."
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