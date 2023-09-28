İngiltere’de çöp krizi! Temizlik işçileri greve gitti, sokaklar çöplerle doldu

İnsanlar yapılan grev nedeniyle 10 gündür bu çöplere katlanmak zorunda. Temizleme işleminin ne zaman olacağına dair hiç kimsenin bir bilgisi yok. İnsanlar bu görüntüden çok rahatsız olduklarını dile getiriyor. Bölgede geçen araç sürücüleri se manzaranın çirkin olduğunu ve Londra'ya yakışmadığını söylüyor. Belediye özel bir şirketle anlaştı ancak çöpler tamamen toplanamıyor. Semtin her yerinde bu çöpleri görmek mümkün."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN