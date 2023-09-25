Macron'a abluka! Fransa'da sert eleştiri: Nijer'den çekilme kararı sonrası hedef altında
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte, diplomatlar ve Fransız askerlerini Nijer'den çekme kararı ülkede eleştirilere neden oldu. Fransız gazeteci Merchet, "Fransa'nın Mali'de, Burkina Faso'da ve Nijer'de kapıya atıldığını" ifade etti.
Macron'un, dün Itte'nin Fransa'ya döneceğini ve Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar ülkeyi terk edeceğini duyurmasının ardından bu kararı eleştirildi.
Orta ve Güney Afrika Gözlemevi Koordinatörü Thierry Vircoulon, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, gelinen noktada Büyükelçi Itte'nin Paris'e geri çağırılmasından başka bir çözümün olmadığını kaydetti.
Vircoulon, "Fransa'nın 'cihatçılıkla' savaşı resmen sona erdi. Fransa'nın Sahel'de artık bir geleceği yok." değerlendirmesinde bulundu.
FRANSA MALİ'DE, BURKİNA FASO'DA VE NİJER'DE KAPIYA ATILDI" YORUMU
Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Macron'un Nijer'den çekilme kararını değerlendirdi.
Merchet, Macron'un haftalarca takındığı duruşun "işe yaramadığını" savunarak, "Fransa'nın Mali'de, Burkina Faso'da ve Nijer'de kapıya atıldığını" ifade etti.
"MACRON İÇİN YENİLGİ!"
Yeşiller Partisi (EELV) üyesi ve dün Paris'ten senatör seçilen Yannick Jadot konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo kanalında, Itte'yi geri çekme kararının, Macron için bir "yenilgi" olduğunu ileri sürdü.
Jadot, "(Nijer'de) askeri bir müdahale yapmak isteyenlerin yanında yer alınmamalıydı." diyerek, Fransız askerlerinin Afrika'dan çıkartılması gerektiğini belirtti.
Fransız milletvekili Aurelien Tache ise, "The New Arab" internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, Sahel'deki ülkelerde son darbeler sırasında Fransa karşıtı söyleme dikkati çekti.
Tache, Fransa'nın sömürge yıllarında Orta ve Batı Afrika'da 2 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ifade ederek, bağımsızlık sonrası Fransa'nın eskiden sömürgesi altındaki bağımsızlığını kazanan Afrika ülkelerinden ve halkından özür dilemediğini kaydetti.
Fransa'nın bu bölgede askeri varlığına devam ettiğini belirten Tache, tüm bunların Fransa karşıtı milliyetçi duyguların artmasına sebebiyet verdiğini söyledi.
Fransız milletvekili, "İçinde bulunduğumuz siyasi bağlama rağmen, Fransa hala ders çıkarmış değil" değerlendirmesini yaptı. Tache, Fransız hükümetinin Afrika ile olan diplomatik ilişkilerinde köklü bir değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu.
FRANSA İLE NİJER ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ
Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.
Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.
Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.
Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.
Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.
Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada, Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın Fransa'ya döneceğini duyurmuştu.
Macron, Nijer'deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini ve bu ülkede bulunan Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini belirtmişti.
NİJER'DEKİ DARBE
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...
- Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...
- 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Evlilik kredisi kimlere ne zaman, ne kadar verilecek?
- GSB KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024 | KYK yurtları ne zaman, kaç gün sonra açılacak? KYK yurt ücretleri, özellikleri...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?
- Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- EK MTV iptal edildi mi, edilecek mi? İkinci taksit ödemesi ne zaman? 1. taksiti ödeyenlere para iadesi olacak mı?