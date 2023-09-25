Macron’a abluka! Fransa’da sert eleştiri: Nijer’den çekilme kararı sonrası hedef altında

Fransız milletvekili Aurelien Tache ise, "The New Arab" internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, Sahel'deki ülkelerde son darbeler sırasında Fransa karşıtı söyleme dikkati çekti.

Tache, Fransa'nın sömürge yıllarında Orta ve Batı Afrika'da 2 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ifade ederek, bağımsızlık sonrası Fransa'nın eskiden sömürgesi altındaki bağımsızlığını kazanan Afrika ülkelerinden ve halkından özür dilemediğini kaydetti.

Fransa'nın bu bölgede askeri varlığına devam ettiğini belirten Tache, tüm bunların Fransa karşıtı milliyetçi duyguların artmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Fransız milletvekili, "İçinde bulunduğumuz siyasi bağlama rağmen, Fransa hala ders çıkarmış değil" değerlendirmesini yaptı. Tache, Fransız hükümetinin Afrika ile olan diplomatik ilişkilerinde köklü bir değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu.

FRANSA İLE NİJER ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.