CHP yandaşı Fatih Portakal’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığına aday olmayabilir

KONGRELERDE KAVGA BİTMİYOR

İkili arasındaki bu gerginlik sürerken CHP'nin il kongrelerinde de olaylar çıkmaya devam ediyor. Neredeyse kongre yapılan her ilde sandalyeler havada uçuşurken parti yönetimi henüz bu olaya bir çözüm bulabilmiş değil.

Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını henüz açıklanmazken, CHP yandaşı Fatih Portakal canlı yayında flaş bir iddiada bulundu.