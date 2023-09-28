CHP yandaşı Fatih Portakal'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığına aday olmayabilir
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken parti içindeki değişimcilerin adayı Özgür Özel adaylığını resmen duyurdu. Bu gelişme sonrası CHP'de il kongrelerinde de büyük gerginlik yaşanırken çok sayıda ilde olay çıktı. Delege seçimlerinin sonucunun ne olacağı da merak konusu olurken CHP yandaşı Fatih Portakal flaş bir iddiada bulundu. Portakal yapılan anketlerin Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldürmediğini söylerken "Morali şu an iyi değil Kılıçdaroğlu'nun. O yüzden geri adım atabilir ve yarışa girmeyebilir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadığı büyük hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetten de MYK üyeleri ve danışmanlarını sorumlu tuttu.
BAY KEMAL'İN RAKİBİ ÖZGÜR ÖZEL
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde tepki toplarken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin başlattığı değişim hareketi somut bir adım attı ve Özel kurultayda rakip olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkma kararı aldı.
"KILIÇAROĞLU SORUMLULUK ALMADI"
Yaptığı açıklamada Bay Kemal'i yerden yere vuran Özel, Kılıçdaroğlu'nu sorumluluk almamakla suçladı. Özel ayrıca 39 vekilin küçük ortaklara verilmesinin de unutulmaz bir hasar bıraktığını söyledi.
KONGRELERDE KAVGA BİTMİYOR
İkili arasındaki bu gerginlik sürerken CHP'nin il kongrelerinde de olaylar çıkmaya devam ediyor. Neredeyse kongre yapılan her ilde sandalyeler havada uçuşurken parti yönetimi henüz bu olaya bir çözüm bulabilmiş değil.
Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını henüz açıklanmazken, CHP yandaşı Fatih Portakal canlı yayında flaş bir iddiada bulundu.
İşte Portakal'ın sözlerinde öne çıkanlar:
KONGREDEKİ HERKES AKRABA
CHP'de adaylar belli. Kılıçdaroğlu henüz adaylığını ilan etmedi. Ankara kongresinde öyle bir liste yapıldı ki herkes akraba. Böyle bir yapı olamaz. Böyle kurultay olamaz.
O KOLTUKTA NASIL OTURACAK?
Kılıçdaroğlu'nun eğilim yoklaması yaptığına yönelik söylentiler var. Kılıçdaroğlu buradan gelecek matematik bilgisinden sonra ona göre hareket edecek. Eğer Özgür Özel'i az bir farkla geçerse o koltukta nasıl oturacak? Ben olsam o koltuktan ayrılırım.
"ANKETLER YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ"
Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı anket çok yüzünü güldürmedi. Bıçak sırtı bir yarış olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu böyle bir durumda aday olur mu? Çünkü daha kararsız iller var.
"GEMİLERİ YAKIP SEÇİMLERE GİREBİLİR"
Kılıçdaroğlu bu anketlere rağmen gemileri yakıp girerse ve kaybederse en sonunda partisinde de kaybetmiş olur. Bu kişi nasıl umut olacak? Hadi canım sizde.
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYABİLİR"
Morali şu an iyi değil Kılıçdaroğlu'nun. O yüzden geri adım atabilir ve yarışa girmeyebilir. Kılıçdaroğlu "Görevimi doldurdum başarılar diliyorum" diyebilir.
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