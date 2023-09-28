A Haber ekibi Ağdam’da! Karabağ’dan ayrılmak isteyen Ermeniler için yeni koridor açılıyor

Azerbaycan ordusu da bu güzergahı kullanıyor ve hem insani yardımları yapıyor hem de bölgedeki mayınları temizleyecek askerler bu yol üzerinden varacakları noktaya ulaşıyor. Şimdiye kadar bölgeden 67 bin Ermeni sivil ayrıldı. Bölgede yapılan operasyonlarda ise 192 Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu yol üzerinden 24 saatte zafer kazanan Azerbaycan askerleri geçişini yapıyor.