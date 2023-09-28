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A Haber ekibi Ağdam’da! Karabağ’dan ayrılmak isteyen Ermeniler için yeni koridor açılıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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A Haber ekibi Ağdam’da! Karabağ’dan ayrılmak isteyen Ermeniler için yeni koridor açılıyor

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kontrolü yeniden ele geçirmesi üzerine bölgeyi terk ederek Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 67 bini aştı. Ağdam yolu üzerinde operasyondan dönen kahraman askerleri A Haber görüntüledi. Peki bölgede son durum ne? Tahliyeler nasıl gerçekleşiyor? A Haber ekibinden Yüksel Akalan son durumu aktardı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılara karşı başlattığı antiterör operasyonu 24 saatte zafere ulaştı. Karabağ'daki Ermeni heyeti Azerbaycan'ın taleplerini kabul ederek silahları bıraktı ve Azerbaycan'a teslim etti. Bölgede kalmak istemeyen Ermeni siviller ise Ermenistan'a geçmek için yola koyuldu.

Bölgede haber nöbetini sürdüren ekiplerimizden Yüksel Akalan, Ağdam'a gitti ve orada yaşananları ekrana taşıdı. Sivillerin ayrılması için yeni koridor açılırken Azerbaycan'ın Karabağ'a yardımları kesintisiz sürüyor. Hankendi'ye Azerbaycan elektriği verilerek Ermenistan ile ilişkisi tamamen bitirildi.

Yüksek Akalan'ın bölgeden aktardıkları:

"Bizler şu anda Ağdam-Hankendi yolundayız. Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonundan sonra kendi istekleri ile Ermeni sivillerin tahliyesi gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bölgenin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Şu anda bölge yeni yapılan bir yol var bu noktadan hem Rus Barış Gücü askerleri tarafından hem de Azerbaycan tarafından Ermeni sivillere insani yardım yapılıyor.

Ağdam yolu üzerinden bir de demir yolu inşaatı sürüyor. Buradan Ağdam-Hankendi üzerinden Bakü-Tiflis-Kars hattına kadar uzanacak. Buradaki demir yolu ve kara yolu önemli bir bağlantı sağlayacak. Buranın karşısında ise Ağdere bulunuyor ve orası da operasyonlardan sonra Ermeni sivillerin boşalttığı yerlerden biri.

Azerbaycan ordusu da bu güzergahı kullanıyor ve hem insani yardımları yapıyor hem de bölgedeki mayınları temizleyecek askerler bu yol üzerinden varacakları noktaya ulaşıyor. Şimdiye kadar bölgeden 67 bin Ermeni sivil ayrıldı. Bölgede yapılan operasyonlarda ise 192 Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu yol üzerinden 24 saatte zafer kazanan Azerbaycan askerleri geçişini yapıyor.

30 yıl önce Hocalı'dan yalınayak çıkan Azerbaycanlılar, antiterör operasyonlarının tamamlandığı noktada Ermeni sivillerin güvenli ve rahat şekilde tahliyesi için gıda yardımı yapıyor ve destek sağlıyor. Tahliye sırasında aracı bozulan ya da başka ihtiyacı olan Ermenilerin ilk yardımına yine Azerbaycanlılar koşuyor."

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