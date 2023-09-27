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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ Ermenilerin hakları güvence altına alınacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ Ermenilerin hakları güvence altına alınacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarının, ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını söyledi.

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