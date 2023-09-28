28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Özgür Özel'den Bay Kemal'e bombardıman: CHP'nin haklarını masada ittifak ortaklarına kaptırdı

Özgür Özel'den Bay Kemal'e bombardıman: CHP'nin haklarını masada ittifak ortaklarına kaptırdı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
ABONE OL
Özgür Özel’den Bay Kemal’e bombardıman: CHP’nin haklarını masada ittifak ortaklarına kaptırdı

CHP'de seçimlerde yaşanan hezimet sonrası bir de delege seçimlerine yönelik gerginlik yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan değişimcilerin adayı Özgür Özel yaptığı açıklamalarda Bay Kemal'e sert sözlerle yüklendi. İttifaktaki küçük ortaklara kaptırılan 39 vekile ilişkin konuşan Özel "CHP'nin haklarını ittifak ortaklarına kaptıranların büyük eksikliği var" ifadelerini kullandı. Parti içinde değişim talebinin yüzde 90 olduğunu söyleyen Özel "Seçim kaybettiniz, öz eleştiri yapmadınız, şimdi de bir oy fazlayla bütün delegasyonu ele geçirmeye çalışıyorsunuz." dedi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarını kesti. Çok sayıda ismin istifasını alan Bay Kemal kendisi istifa etmedi.

ÖZGÜR ÖZEL RESMEN ADAY

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde tepki toplarken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin başlattığı değişim hareketi somut bir adım attı ve Özel kurultayda rakip olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkma kararı aldı.

"39 VEKİL UNUTULMAZ HASAR BIRAKTI"

Yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun sorumluluk üstlenmediğini söyleyen Özel, 39 vekilin küçük ortaklara verilmesinin de unutulmaz bir hasar bıraktığını vurguladı.

İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN

Adaylığını ilan eden Özel'e ise ilk tebrik sürecin başından beri sürekli paslaştıkları Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Özel'e çıktığı bu yeni yolda başarılar diledi.

Son dönemde kavgaların yaşandığı il kongreleriyle gündeme gelen CHP'de yeni genel başkan adayı Özgür Özel CHP yandaşı Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı.

"SİNİRLER GERGİN İNSANLAR HUZURSUZ"

Sinirler gergin, insanlar huzursuz. İzmir'de gözümün önünde oldu. Konya'da biz ayrıldıktan 1 saat sonra oldu.

Seçmenin tamamına yakınında çok önemli bir değişim talebi var. Bu üyeye de yansımış durumda ancak delegasyona iş geldiğinde bazı yerlerde değişimciler önde ama bazı yerlerde çeşitli sebeplerle değişime karşı olan var. Değişime karşı olanların bulunduğu yerlerde, eğer değişime karşı olanlar biraz çoğunlukta ise blok liste yapıp bütün listeyi değişim karşısında doldurmak istiyorlar.

DELEGASYONU ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Seçim kaybettiniz, öz eleştiri yapmadınız, şimdi de bir oy fazlayla bütün delegasyonu ele geçirmeye çalışıyorsunuz.

KONGRELERDE ŞU AN KİM ÖNDE?

İlk hafta bir adım gerideydik. İkinci hafta bir adım öndeydik. Şu anda başa baş gidiyor diyebilirim.

İSTANBUL'DA DEĞİŞİMCİLER KAZANIYOR

İstanbul'da ağırlıklı olarak değişimciler kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta değişimi savunan adayın çıkmasına destek veren ilçe sayısına bakınca da öyle. İstanbul seçimleri o yüzden biraz da geriye bırakıldı. Başta İstanbul'un ilk hafta yapılacağı söylenmişti. 'Hemen yapacağız' demişlerdi. Ama Türkiye'ye etkilemesin diye değişimciler kazandığında geriye bırakılıyor.

DEĞİŞİM TALEBİ YÜZDE 90

Sahada değişim talebi yüzde 90. Kongrede nasıl olacak bilmiyoruz. Ama sokağa rağmen değişime direnmenin siyaseten ağır bir maliyeti var. O yüzden sokağın heyecanı kurultay salonlarına dikkate arttırıyor.

Yani bu kadar hırsla ve bu kadar kuralların dışına çıkarak kongreler sürecine uygun olmayan müdahalelerin yapılıyor olmasının en büyük sebeplerinden birisi, genel başkanın etrafındaki bazı kişilerin, herkes değişse kendisi değişmeyen bazılarının, kendi varlıklarını genel başkanın varlığına bağlamış olması ve özgüven eksikliklerine bağlıyorum.

CHP'NİN HAKLARINI İTTİFAK ORTAKLARINA KAPTIRDILAR

Kimsenin hakkı kimseye geçmemeli' dedik. CHP'nin hakkı ittifak ortaklarına geçti. Burada ittifak ortaklarını suçlayacak bir şey yok. Milletvekili paylaşımında, masada CHP'nin haklarını ittifak ortaklarına kaptıranların büyük eksikliği var.

TÜM HATA KILIÇDAROĞLU'NDA DEĞİL

Şimdi o günlere dönüp, geriye dönüp bir tartışma yapma sürecini artık bıraktım. Ama garanti olsa seçilirdi. Demek ki bir yerlerde bir hata yapıldı. Demek ki daha çok ölçme değerlendirmeye ve daha çok istişareye ihtiyaç varmış. Sadece genel başkana suç atmak, sadece partiyi suçlamak değil, bir bütün halinde Türkiye'nin yaşadığı bütün bir ittifak sürecini gözden geçirmek gerekiyor. Hepimizin hataları oldu. Tek başına Kemal Bey'in, CHP'nin değil ama tek başına bir partinin de değil. Bir bütün olarak bir dizi hatanın sonucunda seçimi kaybettik. Bunu böyle göreceğiz.

İTTİFAK POTANSİYELİMİZİ YİTİRDİK

Şu anda CHP ittifak potansiyelini yitirmiş, kaybetmiş görünüyor. Ben genel başkan olduğum takdirde ve kadrolarımızın parti için iktidara geldiği takdirde ittifak potansiyelimizi geri kazanacağımıza inanıyorum ve bu konuda üstün gayret göstereceğiz.

Parti içi demokrasi baş aşağı çakıldı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA