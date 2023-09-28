Özgür Özel’den Bay Kemal’e bombardıman: CHP’nin haklarını masada ittifak ortaklarına kaptırdı

DEĞİŞİM TALEBİ YÜZDE 90

Sahada değişim talebi yüzde 90. Kongrede nasıl olacak bilmiyoruz. Ama sokağa rağmen değişime direnmenin siyaseten ağır bir maliyeti var. O yüzden sokağın heyecanı kurultay salonlarına dikkate arttırıyor.

Yani bu kadar hırsla ve bu kadar kuralların dışına çıkarak kongreler sürecine uygun olmayan müdahalelerin yapılıyor olmasının en büyük sebeplerinden birisi, genel başkanın etrafındaki bazı kişilerin, herkes değişse kendisi değişmeyen bazılarının, kendi varlıklarını genel başkanın varlığına bağlamış olması ve özgüven eksikliklerine bağlıyorum.

CHP'NİN HAKLARINI İTTİFAK ORTAKLARINA KAPTIRDILAR

Kimsenin hakkı kimseye geçmemeli' dedik. CHP'nin hakkı ittifak ortaklarına geçti. Burada ittifak ortaklarını suçlayacak bir şey yok. Milletvekili paylaşımında, masada CHP'nin haklarını ittifak ortaklarına kaptıranların büyük eksikliği var.