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A Haber ekibi Ağdam’da! Karabağ’dan ayrılmak isteyen Ermeniler için yeni koridor açılıyor

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 09:41
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kontrolü yeniden ele geçirmesi üzerine bölgeyi terk ederek Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 67 bini aştı. Ağdam yolu üzerinde operasyondan dönen kahraman askerleri A Haber görüntüledi. Peki bölgede son durum ne? Tahliyeler nasıl gerçekleşiyor? A Haber ekibinden Yüksel Akalan son durumu aktardı.
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