A Haber ekibi Ağdam’da! Karabağ’dan ayrılmak isteyen Ermeniler için yeni koridor açılıyor

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kontrolü yeniden ele geçirmesi üzerine bölgeyi terk ederek Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 67 bini aştı. Ağdam yolu üzerinde operasyondan dönen kahraman askerleri A Haber görüntüledi. Peki bölgede son durum ne? Tahliyeler nasıl gerçekleşiyor? A Haber ekibinden Yüksel Akalan son durumu aktardı.

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