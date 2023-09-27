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Ermenistan’ın Karabağ işgali! Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi | ANALİZ

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Giriş: 27.09.2023 13:07
Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı operasyonun ardından bazı Ermeniler kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyor. Bakü yönetimi de onların Ermenistan'a güvenli geçişi için her türlü tedbiri alıyor. Peki bundan tam 31 yıl önce Karabağ'ı işgal eden Ermenistan, o günlerde nasıl bir tutum sergilemişti? Bugün Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği insanlık dersini, acaba Ermenistan o gün verebilmiş miydi? Detaylar analiz haberimizde...
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