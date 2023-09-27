CHP’de İstanbul kavgası büyüyor! Olaysız günleri yok! Bay Kemal’in adayı Canpolat’tan İmamoğlu’nun rüşvetine rest

EKREM İMAMOĞLU'NDAN CEMAL CANPOLAT'A: YARIŞA GİRME İLERDE MAKAM VERELİM

Öte yandan sürecin başında kendisi de değişimci olan Canpolat'a Ekrem İmamoğlu'nun, "Abi sen bu il başkanlığı işine girme, değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır" diye telkinde bulundu.

"ONLARIN DA ALTINI BOŞALTIRIM"

İmamoğlu'nun Çelik'e daha önce destek açıklayan CHP İstanbul Milletvekili, PM Üyesi Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı da "Eğer Çelik'e desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım. Ben sonuna kadar Çelik'in arkasındayım" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

"Buradan İmamoğlu'nu uyarıyorum diyen" Yarkadaş, "CHP delegesi üzerine sözleri ilçe başkanlarının kulağına gitti. Kendisini uyarıyorum. Bu tür değerlendirmeden yapmaktan vazgeç. CHP tabanını çok kırdı bugün. Bu işlere girmeyin." dedi.