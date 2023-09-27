CHP'de İstanbul kavgası büyüyor! Olaysız günleri yok! Bay Kemal'in adayı Canpolat'tan İmamoğlu'nun rüşvetine rest
14 ve 28 Mayıs’ta yaşanan hezimet dolu seçimlerinin ardından CHP kendine gelebilmiş değil. Kurultay'a giden süreçte CHP'nin en çok üye ve delegesinin bulunduğu İstanbul için adaylar belli oldu. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile iş birliği içinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortak adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat da adaylığını resmen duyurdu. CHP yandaşı Şaban Sevinç, İmamoğlu’nun siyasi rüşvette bulunarak Canpolat’a yarışa girmemesi telkininde bulunduğunu açıklamıştı. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Canpolat, CHP İl Başkanlığı önünde bu imamoğlu'na rest çekti ve telkine kulak tıkadı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fark yedi.
Hezimetin hemen ardından "Değişim" çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR
İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığına destek verdiğini açıkladı.
DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI: ÖZGÜR ÇELİK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ardından CHP'nin eski il başkanlarından ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat da adaylığını açıkladı.
Ancak bir noktaya dikkat çekmete fayda var... Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği konuşulan Cemal Canpolat'ın da Canan Kaftancıoğlu ile kavgalı olduğu biliniyor.
Özgür Çelik adaylığını, "Birlikte yol yürümekten onur duyduğum büyük aileme güç katmak için CHP İstanbul İl Başkanılığı'na adayım. Umudu örgütleyeceğimiz, yerel seçimler başta olmak üzere birçok başarıya birlikte imza atacağımız yarınlarda buluşalım." diyerek duyurdu.
DİĞER ADAY CEMAL CANPOLAT
Çelik'in ardından bugün açıklama yapan Cemal Canpolat, "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık!" diyerek Çarşamba günü kapsamlı bir açıklama yapacağını duyurdu.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN CEMAL CANPOLAT'A: YARIŞA GİRME İLERDE MAKAM VERELİM
Öte yandan sürecin başında kendisi de değişimci olan Canpolat'a Ekrem İmamoğlu'nun, "Abi sen bu il başkanlığı işine girme, değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır" diye telkinde bulundu.
"ONLARIN DA ALTINI BOŞALTIRIM"
İmamoğlu'nun Çelik'e daha önce destek açıklayan CHP İstanbul Milletvekili, PM Üyesi Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı da "Eğer Çelik'e desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım. Ben sonuna kadar Çelik'in arkasındayım" diyerek tehdit ettiğini söyledi.
"Buradan İmamoğlu'nu uyarıyorum diyen" Yarkadaş, "CHP delegesi üzerine sözleri ilçe başkanlarının kulağına gitti. Kendisini uyarıyorum. Bu tür değerlendirmeden yapmaktan vazgeç. CHP tabanını çok kırdı bugün. Bu işlere girmeyin." dedi.
CANPOLAT'TAN İMAMOĞLU'NUN RESTİNE REST: GENEL BAŞKANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde adaylığını resmen ilan eden ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Canpolat, 'Kılıçdaroğlu ile yenileneceğiz' mesajını vererek İmamoğlu'na rest çekti
"İlçe başkanlarımızı sahipsiz bırakmayacak ve örgütümüze sahip çıkacağız." diyen "Sayın genel başkanımıza sahip çıkacağız, yenilenmeyi sayın genel başkanımız ile yapacağız. " diye konuştu.
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