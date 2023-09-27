Karabağ’daki Ermeni rejiminin elebaşı Ruben Vardaryan yakalandı! Aliyev bölgeden ayrılmasını şart koşmuştu

YAKALANDIĞINI EŞİ DOĞRULADI

Vardanyan'ın eşi Veronika Zonabend ise basın toplantısı düzenledi ve eşi ile bağlantı kuramadığını belirtirken Vardaryan'ın gözaltına alındığını teyit etti. Yerel medya, milyarder Ruben Vardanyan'ın Azerbaycan askerleri tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Vardaryan'ın eşinin açıklamasını ise Ermenistan gazetesi Armen Press duyurdu.