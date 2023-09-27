Karabağ’daki Ermeni rejiminin elebaşı Ruben Vardaryan yakalandı! Aliyev bölgeden ayrılmasını şart koşmuştu
Karabağ'daki ayrılıkçı Ermenilerin rejiminin liderliğini yapan Rus-Ermeni milyarder Ruben Vardaryan Laçın'daki sınır muhafızları tarafından yakalandı. Öte yandan Kremlin'den yapılan son açıklamada, Vardanyan'ın Rus vatandaşlığına sahip olduğu ancak Rus pasaportu kullanıp kullanmadığının bilinmediği kaydedilmişti.
Karabağ'daki ayrılıkçı Ermenilerin kağıt üzerindeki sözde rejiminin sözde "Devlet Bakanı" Rus-Ermeni milyarder Ruben Vardaryan kontrol noktasından geçmeye çalışırken Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Hekeri Nehri üstündeki kontrol noktasından geçmeye çalışırken yakalanan Vardanyan'ın gözaltına alındığını Azerbaycan ve Ermenistan basını duyurdu.
YAKALANDIĞINI EŞİ DOĞRULADI
Vardanyan'ın eşi Veronika Zonabend ise basın toplantısı düzenledi ve eşi ile bağlantı kuramadığını belirtirken Vardaryan'ın gözaltına alındığını teyit etti. Yerel medya, milyarder Ruben Vardanyan'ın Azerbaycan askerleri tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Vardaryan'ın eşinin açıklamasını ise Ermenistan gazetesi Armen Press duyurdu.
AZERBAYCAN MEDYASI O ANI PAYLAŞTI
Azerbaycan medyası Karabağ'daki ayrılıkçıların liderliğini yapan Ruben Vardanyan'ın yakalandığı an çekilen fotoğraflarını yayımladı. Vardaryan'ın Laçın'daki kontrol noktasından başkent Bakü'ye götürüleceği bildirildi.
SÖZDE REJİMİN BAŞKANI
Ruben Vardanyan, İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Hankendi'ye taşınmış ve sözde Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin bakanlık görevini yürütmüştü.
Kremlin'den yapılan son açıklamada, Vardanyan'ın Rus vatandaşlığına sahip olduğu ancak Rus pasaportu kullanıp kullanmadığının bilinmediği kaydedilmişti.
ALİYEV'İN ŞARTI VARDARYAN
Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Karabağ'da düzenlediği ve yalnızca 24 saatte zafer ilan ettiği antiterör operasyonundan sonra Ermeni ayrılıkçılar teslim olurken 33 yıldır işgal ettikleri Karabağ'ı tamamen terk etmeye başladı.
Sözde Ermeni rejiminin yöneticilerinden Vardaryan Şubat 2023'te görevinden alınırken Karabağ'dan ayrılmayacağını söylemişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Rusya'nın Vardaryan'ı özel bir görevle Karabağ'a gönderdiğini, Karabağ'ın Ermeni sakinleriyle yapılacak müzakerelerin Moskova'nın gönderdiği Vardanyan'la yapılmayacağını belirtmiş ve Vardanyan'ın bölgeden ayrılmasını şart koşmuştu.
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