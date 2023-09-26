İlçe ilçe İstanbul’un sigortalılık oranı! Konutların yüzde 65’i depreme karşı sigortalandı

Sigortacı Ayhan Çalık A Haber'de yaptığı değerlendirmeler:

"Kahramanmaraş depremi bizde sigortalılık oranının ne kadar düşük olduğunu ve tazminat tutarlarının ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Biz Kahramanmaraş depremlerini beklemiyorduk çünkü bu 500 yılda bir sirayet eden depremin tekrarıydı. Uzmanlar burada bir risk olduğunu söylüyordu ancak böyle bir şey beklenmiyordu çünkü böyle istatistik verisi elimizde yok.