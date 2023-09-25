Elazığ’da deprem konutları bitmek üzere! Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor

Depremzede vatandaşlara bir an önce evlerini teslim etmek istediklerini ifade eden inşaat mühendisi Ceyda Sucu, depremzede vatandaşlar bir kışı daha farklı yerlerde geçirmesinler diye çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlettiklerini dile getirdi.

Örnek dairenin olduğu dairenin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığının altını çizen Sucu, "Burada bulunan dairelerimizin hepsi 3+1 85 metrekaredir. Yapımı tamamlanan bu dairede ufak eksikliklerimiz kaldı. Aynı şekilde diğer bloklarımızın dairelerinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.