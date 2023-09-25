Elazığ'da deprem konutları bitmek üzere! Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili enkaza çevirmişti. O illerden biri olan Elazığ'da 7 bin 556 konutun inşa edilmesi için harekete geçilirken konutların temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atmıştı. İlk aşamada 505 konutun inşa edileceği Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından çalışmaları süren konutlarda çalışmalar aralıksız sürüyor. Konutların örnek dairesi de tamamlandı.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili adeta enkaza çevirmişti.
Devlet depremzede vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşmaları için çalışmalarını hızlandırdı.
Depremzede vatandaşlara bir an önce evlerini teslim etmek istediklerini ifade eden inşaat mühendisi Ceyda Sucu, depremzede vatandaşlar bir kışı daha farklı yerlerde geçirmesinler diye çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlettiklerini dile getirdi.
Örnek dairenin olduğu dairenin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığının altını çizen Sucu, "Burada bulunan dairelerimizin hepsi 3+1 85 metrekaredir. Yapımı tamamlanan bu dairede ufak eksikliklerimiz kaldı. Aynı şekilde diğer bloklarımızın dairelerinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
SOĞUK KIŞ MEVSİMİ GEÇİRMELERİNİ İSTEMİYORUZ
Amacımız, kış mevsimine kadar buraları tamamlayarak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek. Çünkü bir soğuk kış mevsimi geçirmelerini istemiyoruz.
TOKİ'nin en büyük ayrıcalığı tünel kalıp olduğu için hızlı bir şekilde çalışmalarımız ve ince işlerimiz de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk örnek dairemiz tamamlandı amacımız bütün blokların hızlı bir şekilde devam etmesidir. Bir an önce konutlarımızı yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.
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