Bu gemiler depremzedelere hayat veriyor! Öğrencilere eğitim kadınlara el işi...

'KOCAMAN BİR AİLEYİZ'

Gemideki eğitim faaliyetleriyle ilgili SABAH'a konuşan Karadeniz Life Rauf Akademi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, "Öğretmenlerimiz tayin istemeden burada kalmışlar. Öğretmen ve öğrencileriyle kocaman bir aileyiz. Eğitim MEB'in uyguladığı müfredat önderliğinde gidiyor. Sabah ve öğleden sonra derslerimizi yapıyoruz. Sonra etüt saatleri oluyor. Psikolojik desteği sürdürmek adına hocalarımız 24 saat çocuklarımızla beraber. 472 öğrencimiz var. Erkek ve kız öğrencilerin yatakhanesi ayrı. Yatılı kalıyorlar. 23 derslik ve laboratuvarın yanı sıra kütüphane, sinema salonu ve tedavi merkezimiz de bulunuyor. Rehberlik alanı da oluşturduk. Öğrencilerin sosyalleşebilecekleri yerler mevcut. Çaylarını, kahvelerini alıp oturdukları kısım tamamen ücretsiz. Spor alanları, halı sahaları var. Satranç, voleybol alanlarında turnuva düzenleyeceğiz" bilgisini verdi.