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İlçe ilçe İstanbul'un sigortalılık oranı! Konutların yüzde 65'i depreme karşı sigortalandı

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 12:01
AFAD tarafından olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe tek tek açıklandı. DASK ise İstanbul'un depreme karşı sigortalılık oranını duyurdu. Peki İstanbul'da deprem riski altındaki ilçelerde DASK oranı nasıl?  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sigortacı Ayhan Çalık değerlendirdi.
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