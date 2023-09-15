15 Eylül 2023, Cuma
İstanbul’da depreme karşı en riskli ilçeler açıklandı! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış A Haber’de yorumladı
Beklenen İstanbul depremi öncesinde, İstanbul'un en sağlam ve riskli ilçeleri açıklandı. Detayları A Haber'in canlı yayın konuğu Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış aktardı. Barış, vatandaşı panikten uzaklaştıracak mesajlar vererek, Marmara'daki fay hattının ilginç özelliğine dikkat çekti. İşte İstanbul'da depreme karşı en riskli ilçeler sıralaması…
Giriş Tarihi: 15.09.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 18:58
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