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Haberler Galeri İstanbul’da depreme karşı en riskli ilçeler açıklandı! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış A Haber’de yorumladı

İstanbul’da depreme karşı en riskli ilçeler açıklandı! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış A Haber’de yorumladı

Beklenen İstanbul depremi öncesinde, İstanbul'un en sağlam ve riskli ilçeleri açıklandı. Detayları A Haber'in canlı yayın konuğu Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış aktardı. Barış, vatandaşı panikten uzaklaştıracak mesajlar vererek, Marmara'daki fay hattının ilginç özelliğine dikkat çekti. İşte İstanbul'da depreme karşı en riskli ilçeler sıralaması…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.09.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 18:58
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İstanbul’da depreme karşı en riskli ilçeler açıklandı! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış A Haber’de yorumladı

Olası İstanbul depremi için bir uyarı daha geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) en riskli 15 ilçeyi açıkladı. İstanbul'da beklenen olası bir büyük depreme karşı riskli durumda olan 15 ilçeyi sıraladı.

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İstanbul’da depreme karşı en riskli ilçeler açıklandı! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış A Haber’de yorumladı

Bu ilçelerin zemin sıvılaşma risklerine göre belirlendiği belirtildi.

A HABER'DE OLASI İSTANBUL DEPREMİNİ MERCEK ALTINA ALINDI

Detayları A Haber'in canlı yayın konuğu Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış aktardı.

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İstanbul’da depreme karşı en riskli ilçeler açıklandı! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış A Haber’de yorumladı

İSTANBUL'UN AVANTAJI NE?

Şerif Barış şunları kaydetti:

"Öncelikle deprem kaynağı olan fay İstanbul'da kıyıya en yakın olan 10 ila 22 kilometre uzaktan geçmekte. Bu birinci özellik ve avantaj İstanbul için. Çünkü gerek 1999 Kocaeli depremi gibi, gerekse 99 Düzce depremi ya da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremdeki olası hasar anlamında bu iyi bir haber. Ama bunu yaparken 2. olarak bizler fayların yırtılma doğrultusu dediğimiz doğu-batı hattında beklenen fay yırtılması…

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İstanbul’da depreme karşı en riskli ilçeler açıklandı! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış A Haber’de yorumladı

"İSTANBUL İÇİN 2. ŞANS...

...Dolayısıyla bunun önündeki (doğu-batı hattı) ilçelerde bölgelerde hasarın daha fazla, buna dik doğrultularda ise hasarın daha az olduğunu biliyoruz. Bu da İstanbul için 2. önemli bir şanstır. Burada özellikle daha çok Avrupa yakasının hasar alacağı konuşulurken aslında yırtılma doğrultusuna dik olduğu için fayın kırılma yani yırtılması sırasındaki çıkacak deprem dalgalının sönümü açısından beklenecek kadar bir etkinin olmayacağını söyleyebilirim.

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İstanbul’da depreme karşı en riskli ilçeler açıklandı! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış A Haber’de yorumladı

"KIRMIZI YERLER RİSKLİ GÖSTERİLMEKTE AMA..."

Yapı stokuna daha az darbe geleceği anlamına gelmekte. Kırımızı noktalarda İstanbul'un bu noktaları ilçeleri çok riskli gösterilmekte ama bence bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü faya yakınlık bir parametre ama çürük, kötü bir zemine karşı dayanıklı çeşitli yapı teknikleri ile depreme yönelik önlem aldığınızda önlem almamış yapının riski aynı değildir. Biz depremi önleyemeyiz ama alınacak önlemlerle riski azaltabiliriz.