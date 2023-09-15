İstanbul’da depreme karşı en riskli ilçeler açıklandı! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış A Haber’de yorumladı

"İSTANBUL İÇİN 2. ŞANS...

...Dolayısıyla bunun önündeki (doğu-batı hattı) ilçelerde bölgelerde hasarın daha fazla, buna dik doğrultularda ise hasarın daha az olduğunu biliyoruz. Bu da İstanbul için 2. önemli bir şanstır. Burada özellikle daha çok Avrupa yakasının hasar alacağı konuşulurken aslında yırtılma doğrultusuna dik olduğu için fayın kırılma yani yırtılması sırasındaki çıkacak deprem dalgalının sönümü açısından beklenecek kadar bir etkinin olmayacağını söyleyebilirim.