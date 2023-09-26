A Haber ekibi Hankendi’de! Ermeni siviller Laçın koridoru üzerinden Ermenistan’a geçiyor
Karabağ'daki antiterör operasyonun ardından Ermeni güçlerinin çekilmesi devam ederken Zengezur koridorunun açılması da gündemde. Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştirecek olan koridor Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir hat da oluşturacak. Hankendi yolu dün açıldı ve Laçın koridoru üzerinden Ermeni siviller Ermenistan'a gidiyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgeden son durumu aktardı.
Azerbaycan 19 Eylül'de Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılara karşı antiterör operasyonu başlattı. 24 saat içerisinde gelen zaferler Karabağ'da Ermenileri temsil eden heyet masaya oturmak zorunda kaldı ve Azerbaycan'ın taleplerin kabul etti.
Bölgede bulunan Ermeni ayrılıkçılar silahları teslim ederken Azerbaycan'ın vatandaşlık teklifini kabul etmeyen siviller Ermenistan'a geçişlere başladı. Tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Hankendi yolu da açıldı.
Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları
"Bizler şu anda dün açılan Hankendi yolu üzerindeyiz. Bölgeden sivillerin tahliyesi devam ediyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Laçın koridoru üzerinden Ermenistan'a geçiş noktasına 36 KM uzaktayız ve burada uzun araç kuyrukları var. Bu bölgede bile çok uzun araç kuyrukları var. Bölgeden şu ana kadar 14 bin sivil tahliye edildi. Halihazırda bölgede çok sayıda Ermeni sivil var.
Azerbaycan bölgede kalmak isteyenlerin kalabileceğini ve Azerbaycan vatandaşı olabileceğini söyledi. Bölgede yaşayan bazı Ermeni siviller bunu kabul etti ve vatandaşlık başvurusu yaptı. Ancak bunu kabul etmeyenler ise yanlarına aldıkları eşyalarla Ermenistan'a geçmeye çalışıyor. Buradan Laçın koridoruna 36 KM var ve kuyruk kolay kolay biteceğe benzemiyor.
Dün gece bir yakıt deposundan patlama meydana geldi. Çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralılar var. Azerbaycan tarafından patlama olan bölgeye tıbbi yardım malzemeleri gönderiliyor. Hankendi yolu dün açılmadan önce 500 Km'lik bir mesafe vardı ve Karabağ'ın çevresini dolaşarak gidilen bir güzergah vardı. Ancak buranın açılmasıyla bölgedeki mesafe 40 Km'ye düştü.
Hankendi Ermeni teröristlerden tamamen temizlendi. Şu anda ise teçhizatların teslimatı sürüyor. 800'den fazla hafif silah ve bomba atar, 42 topçu silahı, 165 hava savunma silahı, 200 bine yakın mühimmat bunun yanında optik cihazlar, 100'e yakın zırhlı araç teslim edildi. 24 saat süren Azerbaycan'ın antiterör operasyonun ardından yapılan ateşkesle Ermeni ayrıkçılar silahları teslim edilmeye devam ediyor.
Bölgeden ayrılan siviller ise araçların üzerine alabildikleri eşyaları alarak Ermenistan'a gidiyorlar. Hankendi civarında 25-30 bin aracın olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar 10 bine kadar Ermenistan'a doğru gidiyor. Burası Şuşa'ya 10 KM uzaklıkta. Hankendi çok önemli bir yerdi çünkü sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin başkenti Hankendi'ydi.
Bölgede Ermeni teröristler temizlensen de bölgede çok sayıda mayın ve tuzak var. Bu nedenle bölgeye girişler çok sağlıklı değil ve izin verilmiyor. Azerbaycan askerleri bölgede görevlerini sürdürürken mayın-arama çalışmaları devam ediyor."
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