A Haber ekibi Hankendi’de! Ermeni siviller Laçın koridoru üzerinden Ermenistan’a geçiyor

Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları

"Bizler şu anda dün açılan Hankendi yolu üzerindeyiz. Bölgeden sivillerin tahliyesi devam ediyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Laçın koridoru üzerinden Ermenistan'a geçiş noktasına 36 KM uzaktayız ve burada uzun araç kuyrukları var. Bu bölgede bile çok uzun araç kuyrukları var. Bölgeden şu ana kadar 14 bin sivil tahliye edildi. Halihazırda bölgede çok sayıda Ermeni sivil var.