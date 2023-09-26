Türkiye’yi sert bir kış bekliyor! Bu kış çok soğuk geçecek

Bu sene 1984-85 kışı gibi ya da 2011-21 kışı gibi kış yaşayacağız. Çok ciddi bir kış bekliyoruz. Sadece bizim coğrafyamız değil Orta ve Doğu Avrupa özellikle Rusya, Türkiye ve aşağı doğru olan hatta Kuzey Afrika İsrail'e kadar olan kısım çok ciddi anlamda etkilenecek. Kasım ve Aralık aylarında bu soğuk etkilerini hissetmeye başlayacağız. Ancak önümüzdeki hafta çok ciddi anlamda soğuma başlıyor. Yaklaşık olarak 15 derece sıcaklıklar düşecek. Ekim ayı başlarında bu soğumayı göreceğiz.