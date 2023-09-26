Türkiye'yi sert bir kış bekliyor! Bu kış çok soğuk geçecek
Kurak ve yağışsız bir yazın ardından Türkiye'de barajlar alarm vermeye başladı. Kuraklığın yerini sert bir kışa bırakacağı tahmin ediliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt değerlendirdi.
Ülke genelinde su riski baş gösterirken kışın nasıl geçeceği merak konusu oldu. Türkiye'de bu kışın sert geçmesini bekleniyor sebebi ise leyleklerin erken göç etmesi. Peki bu kış Türkiye'de nasıl geçecek? Kar ve yağmur etkili olacak mı? Sıcaklık yoksa mevsim normallerinin üzerinde mi seyredecek? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt verdi.
Okan Bozyurt'un canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Kışın sert geçeceğini leyleklere bağlayan benim. 2 sene öncede buna benzer bir durum yaşandı ve haberleri çıkmıştı. Leyleklerin erken göçünden sonra gelen kış oldukça sert geçmişti. Türkiye'nin içinde bulunduğu enlemler son yılların en sıcak yazını yaşadı. Ama Orta ve Kuzey Avrupa da son yılların en serin yazını yaşadı. Peki bu neden oldu? Bunun sebebini anlamak lazım.
Bu sene küresel ısınmadan dolayı Grönland buz tabakası aşırı derecede eridi. Hatta tarihte en fazla erimenin bu sene olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşırı erime sonucunda okyanuslara çok fazla miktardı soğuk ve tatlı su karıştı. Bu da ısı dengesini bozdu, özellikle Gulf Stream akıntısı gibi… Meksika Körfezi'nden doğan ve Avrupa'nın iklimi yumuşatan sıcak su akıntısının önünü kesti. Bundan dolayı Avrupa'nın ikilimi soğumaya başladı.
İşte bu soğuk hava giderek yukarı kuzeye çıktı ve havuzlandı ve aşağı doğru akıp inemedi. Özellikle bu sene soğuk mevsime geldiğimizde bu baraj yıkılacak ve yukarıda kuzeyde biriken soğuk hava olduğu gibi aşağı enlemlere doğru akacak tabi ki bunda üst batı rüzgarlarının çok büyük bir rolü olacak. Bu rüzgarlar özellikle El-Nino yıllarında aşağı doğru bir kavis çiziyor. Dolayısıyla yukarıdaki kutup havasını aşağı doğru akmasını kolaylaştırıyor. Burada bir soğuk hava kanalı oluşuyor.
Bu sene 1984-85 kışı gibi ya da 2011-21 kışı gibi kış yaşayacağız. Çok ciddi bir kış bekliyoruz. Sadece bizim coğrafyamız değil Orta ve Doğu Avrupa özellikle Rusya, Türkiye ve aşağı doğru olan hatta Kuzey Afrika İsrail'e kadar olan kısım çok ciddi anlamda etkilenecek. Kasım ve Aralık aylarında bu soğuk etkilerini hissetmeye başlayacağız. Ancak önümüzdeki hafta çok ciddi anlamda soğuma başlıyor. Yaklaşık olarak 15 derece sıcaklıklar düşecek. Ekim ayı başlarında bu soğumayı göreceğiz.
Kuzey ve İç Ege ile Göller Bölgesi, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları olabilir. Yükse kesimlerde bunları görebiliriz. Hava sıcaklı artık geceleri iç kesimlerde tek haneli rakamlara düşecek. 4-5 derece gibi rakamlara düşecek. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derecelerde olacak. Bu tabi bir açılış olacak. Hava sonra tekrar düzelecek. Kuraklık tehlikesi bu sene için rafa kalkacak. Bu sene bol yağışlı bir kış bekliyoruz.
El-Nino yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzası boş yağışlı geçiyor. Bunun nedeni üzerimizdeki yüksek basınç koşulunun bizi terk ederek alçak basınç koşullarının oluşturması demek bu da bol yağış demektir. İşte biz bunu bol şekilde bu sene yaşayacağız."
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