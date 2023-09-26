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CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na: Onurlu bir adamsan bunları yedirip nasıl o koltukta oturuyorsun?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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CHP yandaşı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na: Onurlu bir adamsan bunları yedirip nasıl o koltukta oturuyorsun?

Seçimlerde yaşadığı ağır hezimetin ardından bir türlü toparlanamayan CHP'de bir de delege seçimlerindeki gerginlikler dikkat çekiyor. Neredeyse her ilde partililer birbirine girerken Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar bu konuda net bir adım atmazken İstanbul'daki delege seçimleri merakla bekleniyor. Parti içinde büyük bir kaos yaşanırken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bitirmeden gitmeyeceğini söylerken "Onurlu bir adam nasıl bunları kendisine yedirip orada duruyor?" ifadeleriyle Bay Kemal'e yüklendi. CHP'den herkesin yaka silktiğini söyleyen Altaylı "Niye eleştiriyoruz diye kızıyorlar? Ne yapalım partinin binasının boyasını mı eleştirelim? Böyle rezillik olmaz." dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına keserek işin içinden kendisini soyutlayamaya çalıştı.

BAY KEMAL'E KARŞI BAYRAK AÇTILAR

Bay Kemal'in bu tavrı parti içinde büyük rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler değişim hareketi başlatarak Bay Kemal'e karşı bayrak açtı.

İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun seçimler sonrası sorumluluk almadığını söylerken genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Özel'in adaylığını ilk tebrik eden isim ise Ekrem İmamoğlu oldu.

HER İLDE KAVGA ÇIKIYOR

İki isim medya üzerinden sürekli olarak paslaşırken CHP'de delege savaşları da kızıştı. Kongre yapılan her ilde kavgalar çıkarken masalar havada uçuştu.

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı parti içindeki son durumu değerlendirdi.

İşte Altaylı'nın sözlerinde öne çıkanlar:

"PARTİYİ YAKIP YIKMAK İSTİYOR"

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı için büyük bir çekişme var. Kılıçdaroğlu yaşanan kavgalara el koymayarak partiyi yakıp yıkmak istiyor. Parti büyük bir iç çatışma yaşıyor.

"CHP'Yİ BİTİRMEDEN GİTMEYECEK"

Kılıçdaroğlu CHP'yi bitirmeden gitmeyecek. Kılıçdaroğlu ile ilgili Ankara'da önemli bir isimle konuştum. "Bu eski bürokrat. Bunlar görevlerinden ayrılmaz görevden alınmayı beklerler. Bunlar ve hanımları makam arabasını severler. Önlerinde el pençe divan durulmasını severler. Bu adam siyasetçi falan değil" dedi.

İLÇE BAŞKANI ARKASINDAN SALLADI

Daha önce de CHP'de İstanbul'daki bir ilçe başkanı bana Kılıçdaroğlu'yla ilgili "Bu siyasetçi değil. Bunun ayağı makam arabasından kamu binasına, kamu binasından makam arabasına değer." dedi.

ONURUNA NASIL YEDİRİYORSUN?

Onurlu bir adam nasıl bunları kendisine yedirip orada duruyor? Selvi Hanım "Ya Kemal değer mi bunlara? Gel mutfağımızda yemek yapalım" diye neden demiyor? CHP, Kılıçdaroğlu'na harcını, arabasını versin onursal genel başkan yapsın.

"CHP'DEN HERKES YAKA SİLKİYOR"

Niye eleştiriyoruz diye kızıyorlar? Ne yapalım partinin binasının boyasını mı eleştirelim? Böyle rezillik olmaz. CHP'den herkes yaka silkiyor. CHP bırakın devleti kendini toparlayamaz.

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