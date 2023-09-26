CHP yandaşı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na: Onurlu bir adamsan bunları yedirip nasıl o koltukta oturuyorsun?

"CHP'Yİ BİTİRMEDEN GİTMEYECEK"

Kılıçdaroğlu CHP'yi bitirmeden gitmeyecek. Kılıçdaroğlu ile ilgili Ankara'da önemli bir isimle konuştum. "Bu eski bürokrat. Bunlar görevlerinden ayrılmaz görevden alınmayı beklerler. Bunlar ve hanımları makam arabasını severler. Önlerinde el pençe divan durulmasını severler. Bu adam siyasetçi falan değil" dedi.

İLÇE BAŞKANI ARKASINDAN SALLADI

Daha önce de CHP'de İstanbul'daki bir ilçe başkanı bana Kılıçdaroğlu'yla ilgili "Bu siyasetçi değil. Bunun ayağı makam arabasından kamu binasına, kamu binasından makam arabasına değer." dedi.